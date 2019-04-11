Верховный суд Чечни отменил списание долгов за газ с жителей республики

Верховный суд Чечни 11 апреля отменил решение районного суда о списании долгов за газ с жителей региона

Апелляцию рассматривала коллегия из трех судей. Председательствующий судья заявил, что решение Заводского районного суда Грозного нужно отменить и принять новое.

Как писали Юга.ру, в январе прокуратура Чечни через суд потребовала списать «безнадежную к взысканию задолженность населения» за газ. Иск удовлетворили, ответчика обязали списать долги на 9 млрд рублей.

В «Газпром межрегионгаз Грозный» стали отрицать списание долга, Генпрокуратура назвала необоснованным иск прокуратуры Чечни, а глава республики Рамзан Кадыров заявил, что долг на самом деле не списали, а «проблему превратили в шоу».