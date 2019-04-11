Верховный суд Чечни отменил списание долгов за газ с жителей республики
Верховный суд Чечни 11 апреля отменил решение районного суда о списании долгов за газ с жителей региона
Апелляцию рассматривала коллегия из трех судей. Председательствующий судья заявил, что решение Заводского районного суда Грозного нужно отменить и принять новое.
Исковые требования зампрокурора удовлетворили частично: ответчика обязали провести инвентаризацию, сообщает ТАСС.
Как писали Юга.ру, в январе прокуратура Чечни через суд потребовала списать «безнадежную к взысканию задолженность населения» за газ. Иск удовлетворили, ответчика обязали списать долги на 9 млрд рублей.
В «Газпром межрегионгаз Грозный» стали отрицать списание долга, Генпрокуратура назвала необоснованным иск прокуратуры Чечни, а глава республики Рамзан Кадыров заявил, что долг на самом деле не списали, а «проблему превратили в шоу».
Обзор премьер и трейлеры на Афише Юга.ру
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.