Верховный суд Чечни отменил списание долгов за газ с жителей республики

Чечня

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Верховный суд Чечни 11 апреля отменил решение районного суда о списании долгов за газ с жителей региона

Апелляцию рассматривала коллегия из трех судей. Председательствующий судья заявил, что решение Заводского районного суда Грозного нужно отменить и принять новое.

Исковые требования зампрокурора удовлетворили частично: ответчика обязали провести инвентаризацию, сообщает ТАСС.

Как писали Юга.ру, в январе прокуратура Чечни через суд потребовала списать «безнадежную к взысканию задолженность населения» за газ. Иск удовлетворили, ответчика обязали списать долги на 9 млрд рублей.

В «Газпром межрегионгаз Грозный» стали отрицать списание долга, Генпрокуратура назвала необоснованным иск прокуратуры Чечни, а глава республики Рамзан Кадыров заявил, что долг на самом деле не списали, а «проблему превратили в шоу».

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