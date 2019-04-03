Началась регистрация на площадки «Тотального диктанта»

3 апреля открылась регистрация на всемирную ежегодную образовательную акции по русскому языку «Тотальный диктант — 2019»

Акция состоится 13 апреля в 14:00. Зарегистрироваться на нее можно на сайте «Тотального диктанта». Для этого нужно выбрать город и площадку.

В этом году в акции примут участие более 1,1 тыс. городов 80 стран. В России площадки откроются в 772 населенных пунктах, в том числе в Краснодарском и Ставропольском краях, Ростовской области, Адыгее, Крыму, Дагестане, Ингушетии, Чечне, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии.

Традиционно площадками «Тотального диктанта» станут вузы, школы, библиотеки, музеи и концертные залы. Однако организаторы подготовят оригинальные локации. Так, в Крыму диктант напишут в аэропортах Симферополя, высокогорном троллейбусе по пути из Симферополя в Ялту и в «Трамвае желаний» в Евпатории. В Туапсе откроют площадку под открытым небом — в городском парке на берегу Черного моря, рассказали в пресс-службе «Тотального диктанта».