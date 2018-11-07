Автором текста «Тотального диктанта — 2019» стал Павел Басинский

Автором текста для Всемирной акции «Тотальный диктант — 2019» стал российский писатель и литературовед Павел Басинский

Об этом на пресс-конференции 7 ноября сообщила руководитель проекта Ольга Ребковец. Она отметила, что в этом году автора выбрали единодушно, сообщает РИА «Новости».

«Помимо того, что мы стараемся продвигать грамотность, одной из главных миссий мы также видим привлечение внимания к хорошей современной русской литературе», — резюмировала Ребковец.

Басинский рассказал, что сразу согласился принять участие в «Тотальном диктанте». Тексты для акции он напишет в детективном ключе на основе школьных произведений по литературе, среди которых «Моцарт и Сальери» Пушкина, «Мертвые души» Гоголя, «На дне» Горького и «Зеленая палочка» Льва Толстого.

В 2019 году «Тотальный диктант» состоится 13 апреля.