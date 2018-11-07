Автором текста «Тотального диктанта — 2019» стал Павел Басинский
Автором текста для Всемирной акции «Тотальный диктант — 2019» стал российский писатель и литературовед Павел Басинский
Об этом на пресс-конференции 7 ноября сообщила руководитель проекта Ольга Ребковец. Она отметила, что в этом году автора выбрали единодушно, сообщает РИА «Новости».
«Помимо того, что мы стараемся продвигать грамотность, одной из главных миссий мы также видим привлечение внимания к хорошей современной русской литературе», — резюмировала Ребковец.
Басинский рассказал, что сразу согласился принять участие в «Тотальном диктанте». Тексты для акции он напишет в детективном ключе на основе школьных произведений по литературе, среди которых «Моцарт и Сальери» Пушкина, «Мертвые души» Гоголя, «На дне» Горького и «Зеленая палочка» Льва Толстого.
В 2019 году «Тотальный диктант» состоится 13 апреля.
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Как сообщали Юга.ру, в прошлом году автором текста выступила казанская писательница Гузель Яхина. В добровольном диктанте приняли участие почти 230 тыс. человек из 76 стран.
Кто такой Павел Басинский
Павел Басинский — российский писатель, литературовед и критик, кандидат филологических наук. Лауреат премий «Антибукер», «Большая книга», удостоен премии правительства РФ в области культуры. Автор книг «Московский пленник», «Сюжеты и лица», «Смиренник и аристократ», «Страсти по Максиму. Горький: девять дней после смерти», «Русский роман, или Жизнь и приключения Джона Половинкина», «Скрипач не нужен. Роман с критикой» , «Лев Толстой: Бегство из рая».
Фильм Авдотьи Смирновой «История одного назначения», основанный на книге Басинского «Святой против Льва. Иоанн Кронштадтский и Лев Толстой. История одной вражды», получил приз «Кинотавра» за лучший сценарий. Лента вышла в прокат в сентябре 2018 года.
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