Жителя Кабардино-Балкарии осудили за похищение и пытки мастера цеха по производству алкоголя
Жителя Кабардино-Балкарии Тиграна Бербекова в апреле осудили за похищение сотрудника предприятия, производящего алкоголь
Бербеков был охранником ООО «Аполлонское» в Новопавловске Ставропольского края. В январе 2014 года сын учредителя и гендиректор предприятия Азамат Бозиев решил, что работники цеха крадут алкоголь с производства. Он договорился с охранниками организации Тиграном Бербековым, Алексеем Горским и Игорем Сидоровым и вместе с ними похитил мастера цеха розлива вина.
Злоумышленники перевезли похищенного на территорию «Аполлонского» и там пытали мужчину, добиваясь признания в кражах.
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Бербекова обвинили по п. «а» ч. 2 ст. 126 УК РФ (Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору), пп. «г», «д», «е» ч. 2 ст. 117 УК РФ (Истязание, совершенное в отношении похищенного, с применением пытки группой лиц по предварительному сговору). Суд назначил ему семь лет лишения свободы.
Сидоров и Горский заключили досудебные соглашения о сотрудничестве. Уголовное дело Сидорова рассматривается в особом порядке, Горскому уже назначили 3,5 года лишения свободы. Бозиев находится в международном розыске, сообщила 10 апреля пресс-служба СК РФ.
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