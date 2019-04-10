Жителя Кабардино-Балкарии осудили за похищение и пытки мастера цеха по производству алкоголя

Жителя Кабардино-Балкарии Тиграна Бербекова в апреле осудили за похищение сотрудника предприятия, производящего алкоголь

Бербеков был охранником ООО «Аполлонское» в Новопавловске Ставропольского края. В январе 2014 года сын учредителя и гендиректор предприятия Азамат Бозиев решил, что работники цеха крадут алкоголь с производства. Он договорился с охранниками организации Тиграном Бербековым, Алексеем Горским и Игорем Сидоровым и вместе с ними похитил мастера цеха розлива вина.

Злоумышленники перевезли похищенного на территорию «Аполлонского» и там пытали мужчину, добиваясь признания в кражах.