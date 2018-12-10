Уроженца Кабардино-Балкарии будут судить за похищение и пытки мастера цеха по производству алкоголя

В Ставропольском крае будут судить мужчину, которого обвиняют в похищении и пытках работника предприятия алкогольной продукции

По данным следствия, в январе 2014 года мужчина вместе с другими участниками преступной группы, похитили с территории предприятия по производству алкогольной продукции мастера цеха. Они хотели получить информацию о фактах хищения продукции. Злоумышленники перевезли похищенного на автомобиле в другое место. Затем работника завода пытали, причинив физические и психические страдания.

Уголовное дело возбуждено по п. «а» ч. 2 ст. 126 (Похищение человека), пп. «г», «д», «е» ч. 2 ст. 117 УК РФ (Истязание с применением пыток). Обвиняемый находятся под стражей. Дело направлено в Кировский районный суд Ставропольского края. В отношении остальных участников преступной группы расследование продолжается, сообщила 10 декабря пресс-служба Генпрокуратуры РФ.