В Сочи судебного пристава будут судить за бездействие в сносе двух многоэтажек

В Сочи направили в суд дело против бывшего судебного пристава, которого обвинили в халатности и превышении полномочий

В ноябре 2016 года пристав возбудил исполнительные производства о сносе многоэтажных домов на улице Белорусской за счет застройщиков. Пристав знал, что застройщики не будут сносить эти дома и с ноября 2016 года по март 2018 года не принял мер по исполнению решения суда. Он не рассчитал стоимость работ по сносу домов за счет государства, не обратился в суд с заявлением об изменении порядка исполнения решения и в администрацию Сочи с предложением о сносе построек за счет муниципалитета с последующим взысканием денег с должников.

Следствие полагает, что действия пристава создали условия для застройщиков для продолжения строительных работ.