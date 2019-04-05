В Сочи судебного пристава будут судить за бездействие в сносе двух многоэтажек
В Сочи направили в суд дело против бывшего судебного пристава, которого обвинили в халатности и превышении полномочий
В ноябре 2016 года пристав возбудил исполнительные производства о сносе многоэтажных домов на улице Белорусской за счет застройщиков. Пристав знал, что застройщики не будут сносить эти дома и с ноября 2016 года по март 2018 года не принял мер по исполнению решения суда. Он не рассчитал стоимость работ по сносу домов за счет государства, не обратился в суд с заявлением об изменении порядка исполнения решения и в администрацию Сочи с предложением о сносе построек за счет муниципалитета с последующим взысканием денег с должников.
Следствие полагает, что действия пристава создали условия для застройщиков для продолжения строительных работ.
Кроме того, в декабре 2016 года пристав, не получив подтверждающих документов, прекратил исполнительное производство о сносе 16-этажного дома на улице Ленина. Застройщик получил возможность легализовать здание, не отвечающее требованиям градостроительного и жилищного законодательства, сообщила 5 апреля пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
Уголовное дело по ч. 1 ст. 293 (Халатность) и ч. 1 ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий) направили в Адлерский районный суд Сочи, сообщила пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.
Как сообщали Юга.ру, 12-этажный дом на улице Белорусской суд постановил снести в декабре 2018 года. В феврале собственники квартир привлекли внимание, нарисовав на крыше многоэтажки флаг России, и потребовали не сносить ее.
Рядом с домом на Белорусской в конце марта появились граффити с Львом Толстым и надписью «На словах как Лев Толстой, а на деле недострой!».
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