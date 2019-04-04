«Мне стоило действовать пожестче». Галицкий рассказал об ошибках с менеджментом «Магнита»

Краснодарский бизнесмен Сергей Галицкий рассказал, с какими проблемами ему пришлось столкнуться в управлении ретейлером «Магнит»

В интервью The Bell бизнесмен рассказал, что когда «Магнит» стал крупнейшим игроком на российском розничном рынке, он надеялся, что сможет больше доверять менеджерам, меньше принимать решений сам и больше уделять времени футбольному клубу «Краснодар». Еще в 2016 году Галицкий говорил, что футбол, «к сожалению для инвесторов», отнимает много времени и заниматься двумя вещами одновременно невозможно. При этом он отметил, что «развернуть предпринимательскую по всему своему духу компанию в менеджерскую было непросто». Ранее он скептически отзывался о бизнесменах, которые поручают компанию менеджерам. В интервью он об этом вспомнил с сожалением. «Когда, как мне казалось, менеджеры принимали неправильные решения, я говорил: подождите, надо давать людям учиться и право совершать ошибки. Так было нужно: вам это чувство в Москве не знакомо, энергетика столицы. Ментальность провинциального человека иногда не позволяет мечтать о том, чтобы становиться первым», — сказал Галицкий.

По его словам, менеджерам «Магнита» этого не хватило: чтобы не было этого комплекса, Галицкий «старался дать больше позитива менеджменту, расхваливал, говорил, что они очень сильные — возможно, чересчур». Инвестиционный банкир из фонда, продавшего свой пакет акций «Магнита» несколько лет назад, рассказал The Bell, что по мере того, как Галицкий делегировал полномочия менеджерам, зависимость компании от личности создателя становилась все очевиднее. Один из бывших менеджеров «Магнита» вспомнил о сложностях со вторым человеком в компании — Владимиром Гордейчуком. К концу 2015 года менеджеры компании стали замечать, что Гордейчук, у которого начались проблемы в семье, все меньше занимается операционными задачами. В 2016 году он покинул «Магнит», и остро встал вопрос — кому передать его обязанности. Спустя три месяца Галицкий говорил, что ему не нравится каждодневная рутинная менеджерская работа, но он не может найти себе преемника, а искать менеджера на рынке он не хотел. «Звать менеджера со стороны в такую предпринимательскую компанию — это, по-моему, было бы как прийти в казино и отдать кому-то свои деньги, чтобы играл на них кто-то другой. У нас была своя субкультура, мы почти не приглашали менеджеров со стороны — это, наверное, было ошибкой. Когда компания дорастает до определенного уровня, управлять огромными объемами могут только люди, которые к этому предрасположены, и они не всегда из твоей компании», — сказал Галицкий The Bell. После ухода Гордейчука управление «Магнитом» разделили между несколькими менеджерами. Несколько бывших сотрудников и партнеров ретейлера рассказали, что между ними началась борьба. «Наверно, мы стали более сытыми, и где-то амбиции отдельных менеджеров стали важнее, чем результат, — рассказал Галицкий о внутренних проблемах «Магнита». — Каждый из них хотел все большего самовыражения — они же действительно были сильными. И здесь мне, наверно, стоило действовать пожестче».

В этом же интервью The Bell Галицкий рассказал, почему продал акции «Магнита» банковской группе ВТБ и какие у него планы.

Как сообщали Юга.ру, в феврале 2018 года первый заместитель председателя правления ВТБ Юрий Соловьев на пресс-конференции, посвященной продаже акций «Магнита», говорил, что у ретейлера были проблемы с корпоративным управлением, но подробностей не рассказал. Он добавил, что состав руководства «Магнита» изменится. Планировалось, что в него войдут новые независимые директора и топ-менеджеры, а компания сконцентрируется на рыночной капитализации.