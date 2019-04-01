«Магнит» выкупит акции на 670 млн рублей для вознаграждения президента компании

Розничная сеть «Магнит» с 1 по 5 апреля собирается выкупить акции с биржи на сумму до 670,4 млн рублей

В сообщении ретейлера сказано, что акции пойдут на оплату вознаграждения президента компании Яна Дюннинга.

В 2018 году компания выкупала акции с биржи, в том числе для выплат сотрудникам. После ухода Сергея Галицкого «Магнит» возглавила Ольга Наумова, работавшая гендиректором «Пятерочки». Далее поменялось остальное руководство ретейлера.

Акционеры поставили перед командой руководителей цель вернуть лидерство на рынке — сейчас «Магнит» второй по выручке в России, пишут «Ведомости».