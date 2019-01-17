Президентом «Магнита» станет экс-глава «Ленты»
В розничной сети «Магнит» в ближайшее время появится должность президента, которую займет бывший глава «Ленты» Ян Дюннинг
Сообщение об изменениях в составе правления компании появилось на сайте «Магнита» 17 января.
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По данным РБК, Ян Дюннинг и Ольга Наумова, которая занимает пост гендиректора «Магнит», входили в число кандидатов на пост главы компании. Переговоры с ними в 2017 году вел бизнесмен Сергей Галицкий, однако тогда стороны не договорились.
Наумова будет по-прежнему руководить «Магнитом» и возглавлять правление, в которое войдет Дюннинг. Бывший глава «Ленты» будет работать над продвижением стратегии и взаимодействием совета директоров и менеджмента компании.
Источник РБК отметил, что фактически Дюннинг будет подчиняться Наумовой и наоборот.
Кто такой Ян Дюннинг
Ян Дюннинг родился в 1959 году в Нидерландах. Окончил Университет Гронингена по специальности «современная история», получил степень в области экономики Амстердамского университета.
За последние 25 лет работал в сфере торговли, в том числе в разных подразделениях Metro Cash & Carry в Нидерландах, России и на Украине.
В 2009 году Дюннинг был назначен главным исполнительным директором компании Lenta Ltd. В 2013-м вошел в состав совета директоров компании.
До декабря 2018-го Дюннинг занимал должность руководителя сети «Лента». В компании пояснили, что пост топ-менеджера он покинул по собственной инициативе, потому что хотел перемен после десяти лет работы.
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