Президентом «Магнита» станет экс-глава «Ленты»

В розничной сети «Магнит» в ближайшее время появится должность президента, которую займет бывший глава «Ленты» Ян Дюннинг

Сообщение об изменениях в составе правления компании появилось на сайте «Магнита» 17 января.

По данным РБК, Ян Дюннинг и Ольга Наумова, которая занимает пост гендиректора «Магнит», входили в число кандидатов на пост главы компании. Переговоры с ними в 2017 году вел бизнесмен Сергей Галицкий, однако тогда стороны не договорились.

Наумова будет по-прежнему руководить «Магнитом» и возглавлять правление, в которое войдет Дюннинг. Бывший глава «Ленты» будет работать над продвижением стратегии и взаимодействием совета директоров и менеджмента компании. Источник РБК отметил, что фактически Дюннинг будет подчиняться Наумовой и наоборот.

Кто такой Ян Дюннинг

Ян Дюннинг родился в 1959 году в Нидерландах. Окончил Университет Гронингена по специальности «современная история», получил степень в области экономики Амстердамского университета. За последние 25 лет работал в сфере торговли, в том числе в разных подразделениях Metro Cash & Carry в Нидерландах, России и на Украине. В 2009 году Дюннинг был назначен главным исполнительным директором компании Lenta Ltd. В 2013-м вошел в состав совета директоров компании.