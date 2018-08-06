Новое направление «Магнита» — «Здоровье» возглавил еще один бывший топ-менеджер X5 Retail Group
Бывший топ-менеджер X5 Retail Group и «36,6» Валерия Солок возглавила проект «Здоровье» в компании «Магнит»
Как пишет «Фармацевтический вестник», Солок приступает к своим обязанностям с 6 августа.
Проект «Здоровье» — кросс-форматный, он будет аккумулировать имеющиеся и будущие активности «Магнита» по поддержанию здорового образа жизни. Сейчас проект находится на стадии разработки, перед Солок поставлена задача разработать стратегию развития направления в течение месяца
Валерия Солок имеет опыт работы как на фармпрозводстве, так и в ретейле. Карьеру она начинала в компании Bayer AG на должности руководителя региональной службы. С 2009 по 2012 года занимала должность гендиректора в сети аптек «36,6». В 2013 году ее пригласили в X5 Retail Group директором по управлению недвижимостью форматов «супермаркет» и «гипермаркет» . Последние несколько лет Солок развивает и собственный бизнес — сеть детских поликлиник «ПреАмбула».
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Как сообщали Юга.ру, после ухода основателя «Магнита» Сергея Галицкого с поста гендиректора компании ее возглавил один из топ-менеджеров Хачатур Помбухчан. Вскоре его сменила на этом посту экс-гендиректор «Пятерочки» Ольга Наумова. После из X5 Retail Group в «Магнит» пришли Артем Смоленский (он стал операционным директором) и Татьяна Князева (возглавила дирекцию по персоналу и административному управлению). Одновременно гендиректором «Пятерочки» стал бывший глава «Магнит Косметик» Сергей Гончаров.
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