Новый сервис Tele2 позволит передавать пакеты интернет-трафика другим абонентам
Мобильный оператор Tele2 запустил новый сервис «Делитесь гигабайтами»
Сервис бесплатный, при этом количество клиентов, с которыми можно поделиться гигабайтами, оператор не ограничивает.
Передавать трафик смогут абоненты линейки «Мой Tele2», а принимать — любые пользователи оператора, в том числе архивных тарифов.
Другим абонентам можно подарить основной пакет интернета или гигабайты, накопленные в прошлом месяце. Этот пакет будет действовать одну неделю, срок можно продлить до 30 дней. Стоимость такой услуги составляет 50 рублей. Делиться трафиком смогут абоненты внутри одного региона Tele2.
Чтобы управлять услугой, нужно зайти в приложение «Мой Tele2», выбрать получателя из адресной книги, указать объем передаваемого трафика и подтвердить действие. К получателю придет уведомление о передаче гигабайтов, сообщила пресс-служба компании Tele2.
На заправках Сочи образовались пробки из десятков машин
В некоторых точках ограничивают продажу топлива
Первое большое интервью с Михаилом Беньяшем после освобождения под залог
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.