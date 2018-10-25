Новый сервис Tele2 позволит передавать пакеты интернет-трафика другим абонентам

Мобильный оператор Tele2 запустил новый сервис «Делитесь гигабайтами»

Сервис бесплатный, при этом количество клиентов, с которыми можно поделиться гигабайтами, оператор не ограничивает.

Передавать трафик смогут абоненты линейки «Мой Tele2», а принимать — любые пользователи оператора, в том числе архивных тарифов. Другим абонентам можно подарить основной пакет интернета или гигабайты, накопленные в прошлом месяце. Этот пакет будет действовать одну неделю, срок можно продлить до 30 дней. Стоимость такой услуги составляет 50 рублей. Делиться трафиком смогут абоненты внутри одного региона Tele2.