Стала известна дата празднования Дня города в Краснодаре

Власти Краснодара сообщили дату празднования Дня города в 2019 году

Второй год подряд День города в Краснодаре отметят не в последние, а в предпоследние выходные сентября. В этом году праздник выпадет на 21 и 22 сентября, сообщили 9 марта в пресс-службе администрации Краснодара.

«В 2019 году Краснодар будет отмечать 226-ю годовщину образования города. С учетом опыта прошлого года, когда основные торжества прошли не в конце сентября, а на неделю раньше, когда еще стояла теплая солнечная погода, мы решили повторить это в этом году», — сказал мэр Краснодара Евгений Первышов.

Глава города пояснил, что большинство праздничных мероприятий проведут в парках, на площадях и открытых площадках во всех районах Краснодара.