Стала известна дата празднования Дня города в Краснодаре
Власти Краснодара сообщили дату празднования Дня города в 2019 году
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Второй год подряд День города в Краснодаре отметят не в последние, а в предпоследние выходные сентября. В этом году праздник выпадет на 21 и 22 сентября, сообщили 9 марта в пресс-службе администрации Краснодара.
«В 2019 году Краснодар будет отмечать 226-ю годовщину образования города. С учетом опыта прошлого года, когда основные торжества прошли не в конце сентября, а на неделю раньше, когда еще стояла теплая солнечная погода, мы решили повторить это в этом году», — сказал мэр Краснодара Евгений Первышов.
Глава города пояснил, что большинство праздничных мероприятий проведут в парках, на площадях и открытых площадках во всех районах Краснодара.
Как сообщали Юга.ру, 22 сентября 2018 года перед началом праздничного концерта мэр Краснодара Евгений Первышов получил символическое свидетельство, подтверждающее статус города-миллионника. Он также подписал договор о побратимстве с бургомистром Вельса Андреасом Раблем.
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