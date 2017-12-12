Как стать пилотом и устроиться в авиакомпанию

С каждым годом объем авиаперевозок в мире увеличивается. Соответственно, растет и потребность отрасли в молодых квалифицированных кадрах. Профессия «командир воздушного судна» традиционно самая высокооплачиваемая в нашей стране после капитана дальнего плавания. Журналист портала Юга.ру разобрался, что нужно сделать, чтобы покорить небо и руководство авиакомпании.

Летчик и пилот — это одно и то же? На первый взгляд, понятия схожи: представители и той и другой профессии управляют летательными аппаратами. Только летчик сидит за штурвалом военного самолета, а пилот — гражданского. У них и методика обучения разная: у летчиков все гораздо сложнее. Нас же интересует судьба пилотов.

Перед тем как пойти учиться на пилота, важно трезво оценить свою физическую подготовку и состояние здоровья — оно должно быть как у космонавтов. В течение всей карьеры пилоты регулярно проходят медицинскую комиссию, и если выявляются отклонения, их тут же отстраняют от полетов. Не менее важны и личные качества, без которых в авиации делать нечего, — ответственность, усидчивость, уверенность в себе и в своих действиях, лидерские качества, умение быстро принимать решения. Перед поступлением врачебно-летная экспертная комиссия (ВЛЭК) проводит ряд психологических тестов и решает, годен абитуриент или нет. Если по этим пунктам порядок, можно переходить к выбору учебного заведения. Куда пойти учиться на пилота? Сегодня профессии «летная эксплуатация летательных аппаратов» в России обучают в двух вузах и трех летных училищах. По окончании учебы вы получите диплом государственного образца и свидетельство коммерческого пилота.

1. Ульяновский институт гражданской авиации имени главного маршала авиации Б.П. Бугаева (УИ ГА), uvauga.ru Город: Ульяновск

Срок обучения: 5 лет Самый большой авиационный вуз России с самой длинной историей был основан в 1935 году. Готовит специалистов по направлению «эксплуатация воздушных судов и организация воздушного движения» и бакалавров по направлению «летная эксплуатация гражданских воздушных судов (второй пилот самолета)». Есть аэродромный комплекс с 79 воздушными суднами DA 40 NG и DA 42 NG, а также центр с тренажерами самолетов Airbus-320, Boeing-737, SSJ-100, Ту-204. Его филиалы — Сасовское и Краснокутское летные училища гражданской авиации — тоже готовят пилотов.

2. Сасовское летное училище гражданской авиации (СЛУ ГА), sasovoavia.3dn.ru Город: Сасово, Рязанская область

Срок обучения: 2 года 10 месяцев Училище открылось в 1943 году, всего из его стен вышли более 20 тыс. пилотов отечественной гражданской авиации и более 1 тыс. пилотов зарубежных авиакомпаний. Учебные полеты выполняются на 39 воздушных судах типа Ан-2, Як-18Т 36-й серии, Cessna-172S, L-410 UVP E-20, L-410 UVP E.

3. Краснокутское летное училище гражданской авиации (ККЛУ ГА), kkluga.ru Город: Красный Кут, Саратовская область

Срок обучения: 2 года 10 месяцев Свою историю училище ведет с 1940 года и подготовило за это время более 27 тыс. пилотов. Парк воздушных учебных судов включает 5 самолетов Як-18Т (36‑й серии), 61 самолет Ан-2, 14 легкомоторных самолетов Cessna-172, 12 бортов Diamond DA 40 NG и 2 двухмоторных LET L410UVP-E.

4. Санкт-Петербургский университет гражданской авиации (СПбГУ ГА), spbguga.ru Город: Санкт-Петербург

Срок обучения: 5 лет С 1955 года университет успел выпустить свыше 50 тыс. специалистов. Полеты на тренажерах и на воздушных судах выполняются в полном соответствии с требованиями ICАО, которые предусматривают изучение и полеты на однодвигательном самолете (Cessna-172S/R или Diamond DA 40 NG) и на двухдвигательном (Diamond DA 42 NG). Всего парк учебных ВС насчитывает более 100 единиц.

И его филиал: 5. Филиал СПбГУ ГА — Бугурусланское летное училище гражданской авиации (БЛУ ГА), bluga.ru Город: Бугуруслан, Оренбургская область

Срок обучения: 2 года 10 месяцев Созданному в 1940 году училищу сегодня присвоен статус колледжа. Практиковаться можно на семи аэродромах и 52 воздушных судах Diamond DA 42 NG и Diamond DA 40 NG.

Теоретически при наличии высшего или среднего технического образования можно пройти профессиональную переподготовку в негосударственных авиационных учебных центрах (АУЦ) и получить профессию коммерческого пилота примерно за год. Однако с таким свидетельством будет чрезвычайно сложно устроиться в авиакомпанию.

А девушек берут в пилоты? Еще совсем недавно даже речи быть не могло, чтобы женщину в России приняли в академию гражданской авиации на летную специальность. Однако в 2007 году жительница Екатеринбурга, студентка юрфака Ксения Борисова подала в суд на учебное заведение за дискриминацию и выиграла дело. Так что сегодня девушки тоже могут смело поступать на пилотов, и не только гражданской авиации: в этом году в Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков впервые приняли не только парней.

Что нужно для поступления? Первое: получить заключение врачебно-летной экспертной комиссии (ВЛЭК ГА) о годности к обучению и карту прохождения психологического обследования. Для этого у вас должны быть стопроцентные зрение и слух, отсутствие дальтонизма, нормальное давление и содержание сахара/холестерина в крови, никаких серьезных физических и неврологических заболеваний типа сахарного диабета, болезней сердца, психоза или наркотической зависимости. Для прохождения ВЛЭК нужно подготовить:

— результаты анализов (на ВИЧ-инфекцию, гепатиты В и С, RW, на группу и резус-фактор) и справки из психоневрологического, наркологического и кожно-венерологического диспансеров со штампом или записью «На учете не состоит»;

— рентгенографию придаточных полостей носа (с искривленной перегородкой не возьмут);

— электроэнцефалограмму головного мозга с описанием (так выявляют склонность к эпилепсии). Также нужно будет сдать физические нормативы (бег: 1 км — не более 3 мин. 30 сек., 100 метров — 13,4 сек., подтягивание — от 9 раз) и пройти множество психологических тестов. Второе: предоставить в приемную комиссию пакет документов. Третье: заполнить заявление о приеме, анкету абитуриента и автобиографию. Четвертое: сдать экзамены по математике, русскому языку, физике. Иногда еще добавляют английский и информатику.

Во сколько обойдется обучение? Тем, кто поступил на бюджет, государство обеспечивает полное содержание: форменное обмундирование, питание, общежитие, стипендию, необходимые часы налета. Курсанты платных групп снабжают себя сами. Стоимость обучения учебное заведение определяет самостоятельно. По данным газеты «Коммерсантъ», в летном училище эта цифра будет составлять примерно 2–3 млн рублей, включая летный модуль 150 часов. А за подготовку коммерческого пилота на иностранный самолет в вузе придется заплатить около 8 млн рублей, отмечает компания «Авиаперсонал», занимающаяся авиационным консалтингом и подбором авиаперсонала в России.

Что делать после получения диплома? Итак, по результатам обучения у вас есть все для построения карьеры: крепкое здоровье, теоретическая подготовка, налет 150 часов и свидетельство коммерческого пилота. Теоретически вы можете идти и устраиваться на работу хоть в «Аэрофлот». Однако не все так просто: чтобы получить возможность летать на больших авиалайнерах в качестве командира, требуется куда больше часов налета — 1500. Так что же делать? В России более 60 авиакомпаний. Сначала обратите внимание на небольшие региональные компании, которые осуществляют внутренние авиаперевозки: туда намного проще устроиться, и у вас появится возможность налетать нужное количество часов и получить опыт самостоятельных рейсов.

Каковы требования к пилотам у крупных авиакомпаний? Диплом, свидетельство и 1500 часов налета в качестве командира воздушного судна или второго пилота — это не все требования крупных авиакомпаний к соискателям. Помимо этого от вас потребуют: — владение английским языком на уровне не ниже 4-го по шкале ICAO (в переводе с авиационного языка Advanced);

— перерыв в летной работе не более 2–5 лет (в зависимости от компании);

— наличие действующего заключения медицинской комиссии о том, что вы полностью здоровы как физически, так и психологически;

— допуски на те типы самолетов, на которых ищут пилотов (этот пункт не всегда обязателен). Если все собеседования и «вступительные экзамены» пройдены успешно, то вас принимают на первоначальные курсы подготовки пилотов, где вы изучаете документы компании, переучиваетесь на новый тип самолета и проходите программу ввода в строй вторым пилотом. Вся эта история занимает 3–4 месяца.

Сколько получают пилоты? Все эти «хождения по мукам» оправданны, поверьте. По последним данным Минтруда, у командиров воздушных судов одна из самых высоких зарплат в России (они уступают только капитанам дальнего плавания с их 500 тыс. рублей) — 320 тыс. рублей в месяц. Плюс еще премия — 18% от оклада. Между тем в «Аэрофлоте» называют цифры еще выше: командир воздушного судна авиакомпании получает 470 тыс. рублей в месяц, второй пилот — 320–350 тыс. рублей, а инструктор — более 500 тыс. рублей. Кроме того, пилотов ждет 70 дней отпуска в год, корпоративные авиабилеты для них и членов их семей, оплачиваемое компанией жилье, если работать приходится в другом городе, и отличный соцпакет. К примеру, «Аэрофлот» обещает соцпакет до 300 тыс. рублей ежегодно.