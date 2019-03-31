Власти Кубани попросят Минстрой включить долгострои в целевую программу

Власти Краснодарского края составили перечень проблемных объектов долевого строительства, который направят в Минстрой РФ для включения в целевую программу по завершению проблемных домов

Об этом 30 марта сообщила секретарь комитета ЗСК по вопросам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Евгения Шумейко в ходе круглого стола с дольщиками в Краснодаре. Он прошел после санкционированного пикета обманутых дольщиков в Чистяковой роще. В совещании в формате круглого стола приняли участие представители инициативных групп проблемных жилых комплексов, представители городской и краевой власти.

Шумейко уточнила, что в подготовленный департаментом по надзору в сфере строительства перечень вошли непривлекательные для инвесторов объекты.

«Две недели назад департаментом собрана информация от муниципальных образований по конкретным цифрам и конкретным объемам по достройке объектов, которые сейчас являются проблемными и в которых нет инвестиционной привлекательности. Эти все объекты будут поданы для включения в федеральную программу, и уже подготовлен материал, будут переданы в федеральный центр, никто не отрицает, что нам необходима поддержка — финансирование федерального центра», — цитирует Шумейко ТАСС.