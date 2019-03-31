Власти Кубани попросят Минстрой включить долгострои в целевую программу
Власти Краснодарского края составили перечень проблемных объектов долевого строительства, который направят в Минстрой РФ для включения в целевую программу по завершению проблемных домов
Об этом 30 марта сообщила секретарь комитета ЗСК по вопросам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Евгения Шумейко в ходе круглого стола с дольщиками в Краснодаре. Он прошел после санкционированного пикета обманутых дольщиков в Чистяковой роще. В совещании в формате круглого стола приняли участие представители инициативных групп проблемных жилых комплексов, представители городской и краевой власти.
Шумейко уточнила, что в подготовленный департаментом по надзору в сфере строительства перечень вошли непривлекательные для инвесторов объекты.
«Две недели назад департаментом собрана информация от муниципальных образований по конкретным цифрам и конкретным объемам по достройке объектов, которые сейчас являются проблемными и в которых нет инвестиционной привлекательности. Эти все объекты будут поданы для включения в федеральную программу, и уже подготовлен материал, будут переданы в федеральный центр, никто не отрицает, что нам необходима поддержка — финансирование федерального центра», — цитирует Шумейко ТАСС.
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Она напомнила, что Минстрой на этой неделе сообщил о том, что в рамках ФЦП начинается финансирование процесса достройки проблемных объектов в 26 регионах, Краснодарского края среди них нет. Шумейко предположила, что на первом этапе ведомство будет отрабатывать механизм оказания помощи.
«Это сейчас первое финансирование, которое проходит по тем регионам, где есть небольшие объемы проблемных объектов. Скорее всего, по моему мнению, это для отработки механизма. Там, где объемы небольшие, те ошибки, которые могут возникнуть в ходе реализации этой федеральной программы по достройке, будут более детально проработаны», — сказала секретарь комитета.
Лидер общественного-политического движения «Новая Россия» Никита Исаев, который был организатором митинга в Чистяковской роще, сообщил, что 1 апреля организация планирует подать заявки на проведение пикетов дольщиков во всех муниципалитетах Краснодарского края.
Как писали Юга.ру, в январе власти региона обещали в 2019 году завершить возведение 12 долгостроев, для которых найдены инвесторы. В реестре обманутых дольщиков сейчас числится более 2,8 тыс. человек. Количество недостроенных жилых объектов в регионе — 375.
Краснодарский край находится на втором месте среди регионов РФ по числу проблемных объектов долевого строительства, уступая только Ростовской области.
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