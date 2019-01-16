Власти Кубани пообещали в 2019 году сдать в эксплуатацию 12 долгостроев

В Краснодарском крае в 2019 году планируют завершить возведение 12 долгостроев, для которых найдены инвесторы

Об этом сообщил 16 января первый вице-губернатор Андрей Алексеенко на совещании в краевой администрации. Это дома, которые ранее начинали строить компании «Краснодарфинстрой», «Таурас-96», «Линдт», «Новер» в Краснодаре, а также ЮСКК и «Парус» в Анапе.

По словам вице-губернатора, в прошлом году достроили 11 проблемных многоэтажек в Краснодаре и Сочи. Дольщики ждали квартиры более пяти лет.

В реестре обманутых дольщиков сейчас числится более 2,8 тыс. человек. График работ нарушен на 233 стройках. Уточняется, что в этих домах нарушения незначительны. Их будут завершать первоначальные застройщики. Новые инвесторы необходимы для 55 многоэтажек, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.