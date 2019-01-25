Власти Краснодара собираются в апреле начать ремонт улицы Кожевенной

В Краснодаре в 2019 году планируют отремонтировать улицу Кожевенную

Длина ремонтируемого участка составит 1,2 км. Работы проведут от улицы Каляева. Директор городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов, рассказал, что в конце марта собираются заключить договоры с подрядчиком. Ремонт хотят начать в апреле. Работы будут проводить в теплое время года, сообщили 25 января в пресс-службе администрации Краснодара.

Рабочие заменят асфальт, обновят тротуары и бордюры. Они поднимут горловины колодцев инженерных коммуникаций, приведут в порядок съезды и парковочные карманы.

Деньги на проведение ремонта предусмотрены по краевой программе «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края».