Власти Краснодара собираются в апреле начать ремонт улицы Кожевенной

Краснодарский край

Распечатать

В Краснодаре в 2019 году планируют отремонтировать улицу Кожевенную

Читайте также:

Длина ремонтируемого участка составит 1,2 км. Работы проведут от улицы Каляева. Директор городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов, рассказал, что в конце марта собираются заключить договоры с подрядчиком. Ремонт хотят начать в апреле. Работы будут проводить в теплое время года, сообщили 25 января в пресс-службе администрации Краснодара.

Рабочие заменят асфальт, обновят тротуары и бордюры. Они поднимут горловины колодцев инженерных коммуникаций, приведут в порядок съезды и парковочные карманы.

Деньги на проведение ремонта предусмотрены по краевой программе «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края».

Как писали Юга.ру, из бюджета Краснодарского края направили на ремонт и строительство дорог более 1,1 млрд рублей.

Дороги Краснодар Ремонт дорог

Все материалы по теме:

Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

В Дагестане будут судить сотрудников казначейства за вымогательство взятки в 600 тыс. рублей
Под Севастополем три человека погибли в ДТП с двумя грузовиками
Причиной пожара на заводе «Электроцинк» во Владикавказе назвали поджог
«Виталику пока». Из центра Краснодара убрали мешок с мусором
В Сочи пенсионерка пострадала при пожаре в общежитии. Из здания эвакуировали 115 человек
ПАСЕ призвал Россию освободить украинских моряков. В Крыму эти требования назвали нелогичными

Лента новостей

Статьи

Мифы о раке и проблемы российской медицины: что нужно знать пациенту?

Рассказывает онколог Илья Фоминцев

Статьи

Концерт Ивана Абрамова, вечер песен группы Queen

И другие события Краснодара с 25 по 27 января

Статьи

Тренинг с «Лизой Алерт», английский клуб, поездка на горнолыжный курорт в Крыму

Чем заняться в выходные 26-27 января

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале