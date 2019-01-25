Власти Краснодара собираются в апреле начать ремонт улицы Кожевенной
В Краснодаре в 2019 году планируют отремонтировать улицу Кожевенную
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Длина ремонтируемого участка составит 1,2 км. Работы проведут от улицы Каляева. Директор городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов, рассказал, что в конце марта собираются заключить договоры с подрядчиком. Ремонт хотят начать в апреле. Работы будут проводить в теплое время года, сообщили 25 января в пресс-службе администрации Краснодара.
Рабочие заменят асфальт, обновят тротуары и бордюры. Они поднимут горловины колодцев инженерных коммуникаций, приведут в порядок съезды и парковочные карманы.
Деньги на проведение ремонта предусмотрены по краевой программе «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края».
Как писали Юга.ру, из бюджета Краснодарского края направили на ремонт и строительство дорог более 1,1 млрд рублей.
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