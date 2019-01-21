На строительство и ремонт дорог на Кубани выделили 1,1 млрд рублей

Краснодарский край

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Из бюджета Краснодарского края направили более 1,1 млрд рублей на ремонт и строительство дорог

В краевом министерстве транспорта пояснили, что на эти деньги собираются отремонтировать 240 км дорог местного значения.

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Запланирован капремонт улицы Ейской в Кущевском районе. На эту дорогу потратят 57,7 млн рублей. Также отремонтируют трассы в Тимашевском, Динском, Отрадненском и Лабинском районах. В станице Октябрьской Крыловского района собираются построить 4 км новой объездной дороги за 34 млн рублей.

На ремонт и возведение дорог Краснодар получит более 151 млн рублей, Армавир — около 34 млн рублей.

Постановление о выделении из краевого бюджета денег подписал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Деньги выделили по государственной программе «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края».

Уточняется, что в этом году общий дорожный фонд Кубани составил 31 млрд рублей — это и федеральные, и краевые средства. Всего в регионе планируют отремонтировать более 600 км дорог, сообщили 21 января в пресс-службе администрации Краснодарского края.

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Как писали Юга.ру, в 2019 году планируют отремонтировать дорогу, которая ведет к поселку Индустриальному под Краснодаром.

Вениамин Кондратьев Дороги Ремонт дорог
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