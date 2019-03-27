В Сочи экс-директора «Водоканала» будут судить за превышение полномочий
Прокуратура Краснодарского края в марте утвердила обвинительное заключение в отношении 58-летнего директора МУП «Водоканал» Сергея Винарского
В декабре 2017 года в МУП «Водоканал» обратился застройщик с заявлением о подключении объекта индивидуального жилищного строительства на улице Белорусской. По данным следствия, у предприятия не было технической возможности подключить объект к водоснабжению, но директор лично заключил с застройщиком договор о подключении к сети. В результате «Водоканал» не получил более 38 млн рублей, сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
Против Винарского возбудили дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий). Он находится под арестом.
Уголовное дело с обвинительным заключением направили в Центральный районный суд Сочи, сообщила 27 марта пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.
Как сообщали Юга.ру, Сергея Винарского задержали в октябре 2018 года в Сочи. На него завели дело в рамках расследования незаконного строительства 18-этажного дома компании «Ливадия».
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