В Краснодаре мужчину посадили на девять лет за избиение ветерана и попытку сжечь собаку
Ленинский суд Краснодара вынес приговор мужчине, которого обвинили в разбое и жестоком обращении с животными
В суде установили, что 14 ноября 2015 года около 3:00 36-летний мужчина пришел на улицу Калинина к своему 88-летнему дальнему родственнику, ветерану Великой Отечественной войны. Мужчина несколько раз ударил пенсионера и потребовал отдать ему деньги. Получив 50 тыс. рублей, нападавший скрылся.
Он же 25 мая 2016 года у себя дома на улице Титаровской вечером поссорился с женой. После на глазах у семилетней дочери он облил ее собаку легковоспламеняющейся жидкостью и поджег. У собаки были повреждения кожи на морде, ушах, лапах и глазах, опалена шерсть.
Суд назначил мужчине девять лет колонии строгого режима и штраф 100 тыс. рублей, сообщили 26 марта в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.
Как сообщали Юга.ру, в феврале полиция начала проверку после того, как на улице Анапской в Краснодаре местный житель выстрелил в собаку из ружья, на которое у него не было разрешения. Мужчина объяснил свой поступок тем, что пес ночью залез к нему во двор и перебил 19 домашних кур. Мужчину не заключали под стражу.
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