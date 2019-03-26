В Краснодаре мужчину посадили на девять лет за избиение ветерана и попытку сжечь собаку

Ленинский суд Краснодара вынес приговор мужчине, которого обвинили в разбое и жестоком обращении с животными

В суде установили, что 14 ноября 2015 года около 3:00 36-летний мужчина пришел на улицу Калинина к своему 88-летнему дальнему родственнику, ветерану Великой Отечественной войны. Мужчина несколько раз ударил пенсионера и потребовал отдать ему деньги. Получив 50 тыс. рублей, нападавший скрылся.

Он же 25 мая 2016 года у себя дома на улице Титаровской вечером поссорился с женой. После на глазах у семилетней дочери он облил ее собаку легковоспламеняющейся жидкостью и поджег. У собаки были повреждения кожи на морде, ушах, лапах и глазах, опалена шерсть.