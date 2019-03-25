На въезде в Краснодар хотят обустроить бульвар с топиариями

Краснодарский край

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В Краснодаре на улице Бородинской с марта начнут обустраивать новый бульвар с цветниками и топиариями

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Зеленая зона расположится вдоль Ботанического сада КубГУ. Ее протяженность составит 511 метров. Завершить работы на этом участке планируют к лету.

На бульваре хотят сделать миксбордеры — многорядные и многоярусные цветники. Там посадят многолетние растения, установят фонари, скамейки и урны. Для велосипедистов оборудуют отдельную зону. Планируется, что в зеленой зоне высадят растения местного происхождения и установят топиарии — скульптуры из искусственного газона.

Прогулочную зону на улице Бородинской в дальнейшем хотят продлить до пересечения с Мачуги.

Работы по благоустройству выполнят за счет собственных денег компании «ЮгСтройИмпериал» и «СпецСтройКубань», сообщили 25 марта в пресс-службе администрации Краснодара.

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Как сообщали Юга.ру, в Новознаменском жилом районе Краснодара в ноябре начали благоустраивать Соборный бульвар.

В Краснодаре на улице Дальней в декабре открыли бульвар после реконструкции. 

Благоустройство Краснодар Парки
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