На въезде в Краснодар хотят обустроить бульвар с топиариями

В Краснодаре на улице Бородинской с марта начнут обустраивать новый бульвар с цветниками и топиариями

Зеленая зона расположится вдоль Ботанического сада КубГУ. Ее протяженность составит 511 метров. Завершить работы на этом участке планируют к лету.

На бульваре хотят сделать миксбордеры — многорядные и многоярусные цветники. Там посадят многолетние растения, установят фонари, скамейки и урны. Для велосипедистов оборудуют отдельную зону. Планируется, что в зеленой зоне высадят растения местного происхождения и установят топиарии — скульптуры из искусственного газона.

Прогулочную зону на улице Бородинской в дальнейшем хотят продлить до пересечения с Мачуги.

Работы по благоустройству выполнят за счет собственных денег компании «ЮгСтройИмпериал» и «СпецСтройКубань», сообщили 25 марта в пресс-службе администрации Краснодара.