В Краснодаре бульвар на улице Дальней открыли после реконструкции

Краснодарский край

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  • Бульвар Дальний в Краснодаре © Фото пресс-службы администрации Краснодара

В Краснодаре 27 декабря бульвар Дальний между улицами Шоссе Нефтяников и Дзержинского официально открыли после работ по благоустройству

На бульваре вымостили тротуарной плиткой пешеходные дорожки, уложили 10 тыс. кв. метров газона, сделали уличное освещение, поставили лавочки и урны, обустроили детскую и спортивную площадки, высадили 112 лиственных и 16 хвойных деревьев, около 4 тыс. кустарников, в том числе 167 кустов роз.

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В рамках благоустройства сформировали и отделили от зеленой зоны автостоянку, а также оградили территорию бульвара от проезжей части, чтобы исключить парковку между деревьями, передает пресс-служба администрации Краснодара.

Бульвар Дальний © Фото пресс-службы администрации Краснодара
Бульвар Дальний © Фото пресс-службы администрации Краснодара
Бульвар Дальний © Фото пресс-службы администрации Краснодара
Бульвар Дальний © Фото пресс-службы администрации Краснодара

На бульваре открыли лекторий под открытым небом, который представляет собой общественное пространство с беседками и меловой доской. Лекторий может использоваться для проведения обучающих занятий и разных мероприятий.

Как сообщали Юга.ру, 14 декабря в Краснодаре после реконструкции открылся Вишняковский сквер.

Благоустройство Краснодар Парки
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