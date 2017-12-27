В Краснодаре бульвар на улице Дальней открыли после реконструкции

В Краснодаре 27 декабря бульвар Дальний между улицами Шоссе Нефтяников и Дзержинского официально открыли после работ по благоустройству

На бульваре вымостили тротуарной плиткой пешеходные дорожки, уложили 10 тыс. кв. метров газона, сделали уличное освещение, поставили лавочки и урны, обустроили детскую и спортивную площадки, высадили 112 лиственных и 16 хвойных деревьев, около 4 тыс. кустарников, в том числе 167 кустов роз.

В рамках благоустройства сформировали и отделили от зеленой зоны автостоянку, а также оградили территорию бульвара от проезжей части, чтобы исключить парковку между деревьями, передает пресс-служба администрации Краснодара.

На бульваре открыли лекторий под открытым небом, который представляет собой общественное пространство с беседками и меловой доской. Лекторий может использоваться для проведения обучающих занятий и разных мероприятий.

Как сообщали Юга.ру, 14 декабря в Краснодаре после реконструкции открылся Вишняковский сквер.