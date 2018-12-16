На окраине Краснодара благоустроят Соборный бульвар

В Новознаменском жилом районе Краснодара благоустраивают Соборный бульвар

Работы начали в ноябре. Сейчас там укладывают тротуарную плитку, бордюры, затем установят лавочки и высадят растения. Площадь бульвара составляет 0,48 га.

Планируется, что на территории дополнительно высадят 14 лип, также декоративные кустарники — форзиции и спиреи. В следующем году на деньги городского бюджета собираются посеять около 3 тыс. кв. метров газона и оборудовать детскую площадку.

Соборный бульвар — зеленая зона вдоль улицы Соборной от Сечевой до проезда Соборного жилого района Новознаменского. Название территория получила в мае 2017 года по решению гордумы, сообщили 16 декабря в пресс-службе администрации Краснодара.