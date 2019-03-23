В парке «Краснодар» покажут футбольный матч Казахстан — Россия

В амфитеатре парка «Краснодар 24 марта устроят прямую трансляцию отборочного матча чемпионата Европы 2020 года между сборными Казахстана и России

Игра пройдет в Астане, стартовый свисток прозвучит в 17:00. В это же время начнется трансляция в амфитеатре, сообщила пресс-служба парка «Краснодар». В составе сборной России может выступить полузащитник «быков» Юрий Газинский.