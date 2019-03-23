В парке «Краснодар» покажут футбольный матч Казахстан — Россия
В амфитеатре парка «Краснодар 24 марта устроят прямую трансляцию отборочного матча чемпионата Европы 2020 года между сборными Казахстана и России
Игра пройдет в Астане, стартовый свисток прозвучит в 17:00. В это же время начнется трансляция в амфитеатре, сообщила пресс-служба парка «Краснодар». В составе сборной России может выступить полузащитник «быков» Юрий Газинский.
Ð—Ð°Ð²Ñ‚Ñ€Ð°, 24 Ð¼Ð°Ñ€Ñ‚Ð° Ð±Ð¾Ð»ÐµÐµÐ¼ Ð·Ð° ÑÐ±Ð¾Ñ€Ð½ÑƒÑŽ Ð Ð¾ÑÑÐ¸Ð¸ Ð² Ð¼Ð¾ÐµÐ¼ Ð°Ð¼Ñ„Ð¸Ñ‚ÐµÐ°Ñ‚Ñ€Ðµ! ��������— ParkKrasnodar (@ParkKrasnodar) March 23, 2019
Ð®Ñ€Ð¸ÑŽ Ð“Ð°Ð·Ð¸Ð½ÑÐºÐ¾Ð¼Ñƒ Ð¸ @TeamRussia Ð¸Ð³Ñ€Ð°Ñ‚ÑŒ Ð²Ñ‚Ð¾Ñ€Ð¾Ð¹ Ð¼Ð°Ñ‚Ñ‡ ÐºÐ²Ð°Ð»Ð¸Ñ„Ð¸ÐºÐ°Ñ†Ð¸Ð¸ #Ð•Ð²Ñ€Ð¾2020 Ð¿Ñ€Ð¾Ñ‚Ð¸Ð² ÐšÐ°Ð·Ð°Ñ…ÑÑ‚Ð°Ð½Ð°.
ÐŸÑ€Ð¸Ñ…Ð¾Ð´Ð¸Ñ‚Ðµ Ðº 17:00! Ð‘ÑƒÐ´ÐµÑ‚ Ð°Ñ‚Ð¼Ð¾ÑÑ„ÐµÑ€Ð½Ð¾, Ð´Ñ€ÑƒÐ·ÑŒÑ! ��
Ð’Ñ…Ð¾Ð´ ÑÐ²Ð¾Ð±Ð¾Ð´Ð½Ñ‹Ð¹! ��@ParkKrasnodar ������ pic.twitter.com/P7jp8kwwFu
Смотрите фоторепортаж:
По данным Краснодарского гидрометцентра, в воскресенье через регион пройдет холодный фронт. В воскресенье в краевом центре ожидается дождь, днем будет около 8 °С, ветер 4 м/с.
Как сообщали Юга.ру, в первом матче квалификации Евро-2020 сборная России проиграла команде Бельгии.
Магнолии, цветущие лужайки, зеркальные кадки
Почему школа «Лучистая» не может закрыться на каникулы
Чем заняться в выходные 23-24 марта. Выбор Эволюции Юга.ру
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат (в том числе матерные слова с пропущенными буквами и звездочками), клевета, любые нарушения законов РФ, заведомо недостоверная информация, могущая нанести вред читателям, явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам РФ, Конституции РФ или органам, осуществляющим государственную власть в РФ.