В парке «Краснодар» покажут футбольный матч Казахстан — Россия

Краснодарский край, Вся Россия

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В амфитеатре парка «Краснодар 24 марта устроят прямую трансляцию отборочного матча чемпионата Европы 2020 года между сборными Казахстана и России

Игра пройдет в Астане, стартовый свисток прозвучит в 17:00. В это же время начнется трансляция в амфитеатре, сообщила пресс-служба парка «Краснодар». В составе сборной России может выступить полузащитник «быков» Юрий Газинский.

Смотрите фоторепортаж:

По данным Краснодарского гидрометцентра, в воскресенье через регион пройдет холодный фронт. В воскресенье в краевом центре ожидается дождь, днем будет около 8 °С, ветер 4 м/с.

Как сообщали Юга.ру, в первом матче квалификации Евро-2020 сборная России проиграла команде Бельгии.

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