В выходные на Кубани прогнозируют дожди и похолодание, в Краснодаре — мокрый снег

Краснодарский край

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Через Краснодарский край 23 и 24 марта пройдет холодный фронт, из-за которого ухудшится погода

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В Краснодарском краевом гидрометцентре порталу Юга.ру рассказали, что в субботу и воскресенье по территории Кубани с севера на юг сместится холодный фронт.

В северной части региона осадки уменьшатся к концу недели. В то же время на юго-востоке 23 и 24 марта ожидаются сильные дожди. Ночью столбики термометров опустятся до ‑1 °С. Днем на юге потеплеет до 8 °С, в северной части будет около 2‑4 °С.

В Краснодаре в выходные возможны небольшие осадки. В ночь на воскресенье ожидается понижение температуры до 0 °С и мокрый снег, ветер усилится до 9 м/с. Днем 23 и 24 марта синоптики прогнозируют 6‑7 °С.

Краснодар Погода
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