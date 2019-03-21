Тимати начал продавать свои наушники. На AliExpress не первый месяц продаются почти такие, но в 2-3 раза дешевле

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Тимати 20 марта презентовал свой бренд наушников «BlackStar Click'n'Play», однако почти такие же уже продаются на виртуальном рынке AliExpress

«Для меня важно, в какой атмосфере я слушаю музыку. Долгое время я не мог найти наушники, которые отвечали бы всем моим требованиям. Точнее, хороших на рынке много, но сочетающие в себе качество, стиль и доступную цену найти очень сложно. Мои требования к наушникам были следующие: они должны качественно звучать, даже когда вокруг очень шумно; хорошо сидеть в ушах, даже когда занимаешься спортом; работать максимально долго; быть беспроводными, легкими в использовании и иметь моментальное подключение. Ну конечно же, стильно выглядеть. Наша компания самостоятельно разработала и создала этот продукт», — сказал Тимати в видеопрезентации своего нового бренда «BlackStar Click'n'Play».

По словам артиста, идеальную формулу для наушников он искал больше года. Он также отметил, что это не коллаборация с известным брендом, а собственный продукт.

Наушники уже можно заказать почти за 7 тыс. рублей. В них есть защита от влаги стандарта IPX7, диапазон воспроизводимых частот 20-20000 Гц, импеданс 16 Ом (сопротивление на входе), Bluetooth 5.0. В режиме разговора или прослушивания музыки гарнитура сможет работать до пяти часов.

На сайте глобальной виртуальной торговой площадки AliExpress можно найти почти такие же наушники в два-три раза дешевле, чем «BlackStar Click'n'Play». Покупатели оставляли отзывы о товаре еще осенью 2018 года.

Характеристики обоих устройств аналогичные. Кроме того, по некоторым критериям китайский аналог превосходит продукт от Тимати. Например, они могут работать в режиме разговора пять с половиной часов, в режиме ожидания до 280 часов против 240.

Как сообщали Юга.ру, в 2017 году группа компаний Black Star заявила о планах создать в Москве футбольный клуб и футбольное агентство. В том же году на концерте в Краснодаре Тимати спел с многотысячной толпой песню из рекламного ролика про медицинский препарат «Тантум Верде Форте».

Смотрите фоторепортаж:

Артист 26 февраля приехал в краевую столицу, чтобы бесплатно раздать тысячу бургеров в честь открытия своего ресторана Black Star Burger на улице Красной.

AliExpress Технологии Тимати Торговля
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