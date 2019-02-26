В Краснодар приехал Тимати, чтобы раздать тысячу бургеров
Рэпер Тимати 26 февраля приехал в Краснодар, чтобы бесплатно раздать тысячу бургеров в честь открытия своего ресторана
Мероприятие проходит перед рестораном Black Star Burger на улице Красной. Там установили сцену 6×6 метров.
«Сначала Тимати сидел внутри ресторана. Для присутствующих организовали концерт. Молодые люди из службы доставки Broniboy устроили шоу на велосипедах. Затем на сцену вышел Тимати. Там установили гриль для жарки мяса, оттуда пошел дым. На сцене начали делать бургеры и раздавать их людям — по пять человек запускали под сцену», — рассказала фотограф портала Юга.ру Елена Синеок, которая находилась на мероприятии.
Она добавила, что на празднике дату 26 февраля решили считать днем рождения бургерной. Уточняется, что на улице Красной скопилась большая толпа людей.
26 февраля ресторан Black Star Burger начнет работать в 20:00 — сразу после официального открытия и раздачи бургеров.
Напомним, Black Star Burger открылся в Краснодаре 16 декабря. О секретах вкуса бургеров Black Star, ценах, маркетинге, высоких технологиях и рэпере Тимати порталу Юга.ру рассказал ресторатор, директор краснодарского Black Star Burger Андрей Мержалилов.
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