В Краснодар приехал Тимати, чтобы раздать тысячу бургеров

View this post on Instagram

Халявные бургеры‍♀️ - в Краснодар сегодня приехал Тимати. . На Красной толпа - ждет халявы: Тимати обещал раздать 1000 бургеров бесплатно. . Пока не раздает, выжидает чего-то. Так что вы ещё - если что - успеваете... . Видео: @chp_yug