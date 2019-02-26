Как Тимати раздавал в центре Краснодара бесплатные бургеры
Тимати раздал бесплатно бургеры в честь открытия ресторана Black Star Burger в Краснодаре © Фото Елены Синеок, Юга.ру
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Ресторан Black Star Burger работает в Краснодаре с 16 декабря. Официальное открытие прошло 26 февраля. Перед рестораном установили большую сцену. Рядом с заведением, на улице Красной, собралась целая толпа людей.
Для зрителей провели концерт. Молодые люди из службы доставки Broniboy устроили шоу на велосипедах.
Затем на сцене установили гриль для жарки мяса. К зрителям вышел Тимати, после чего сотрудники ресторана приступили к приготовлению бургеров. Их раздавали бесплатно всем желающим.
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