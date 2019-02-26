Как Тимати раздавал в центре Краснодара бесплатные бургеры

Ресторан Black Star Burger работает в Краснодаре с 16 декабря. Официальное открытие прошло 26 февраля. Перед рестораном установили большую сцену. Рядом с заведением, на улице Красной, собралась целая толпа людей.

Для зрителей провели концерт. Молодые люди из службы доставки Broniboy устроили шоу на велосипедах.

Затем на сцене установили гриль для жарки мяса. К зрителям вышел Тимати, после чего сотрудники ресторана приступили к приготовлению бургеров. Их раздавали бесплатно всем желающим.