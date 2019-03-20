На курорте «Роза Хутор» летом собираются продолжить реабилитационную программу «Лыжи мечты»

На горном курорте «Розе Хутор» после завершения сезона катания планируют продолжить программу «Лыжи мечты»

«Участниками станут 25 семей, они уже отобраны. Это будет первый такой проект всероссийского масштаба. Смены будут включать в себя занятия по всем нашим технологиям, включая ролики и командные игры, которые не только развивают физическую активность, но и помогают участникам социализироваться, осваивать навыки общения, так и различные развлекательные мероприятия. Например, мы совершим поход в парк водопадов, который под силу нашим участникам, будем жарить на костре сосиски, ведь даже такие простые действия для наших участников зачастую просто космос», — отметила Белоголовцева.

Программу «Лыжи мечты» основали в Сочи в 2014 году. Сначала в ней участвовали девять человек и несколько инструкторов. Сейчас проект включает в себя почти 70 центров в 32 регионах России, его участниками стали более 7 тыс. людей с разными заболеваниями, в том числе с ДЦП, аутизмом, нарушениями зрения и слуха, а также с синдромом Дауна.

«Девиз нашей программы — "Горы равных возможностей". И в отношении курорта "Роза Хутор" это действительно так. Здесь действительно создана доступная среда. И это не только пандусы и специальные приспособления, но прежде всего — люди. Например, все участники программы "Лыжи мечты" с инструкторами входят на любой подъемник без очереди, по их просьбе в любой момент все замедляется, останавливается, персонал курорта выполняет все их просьбы, всегда готов помочь и оказать максимальную поддержку», — отметила основатель программы «Лыжи мечты».