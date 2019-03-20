На курорте «Роза Хутор» летом собираются продолжить реабилитационную программу «Лыжи мечты»
На горном курорте «Розе Хутор» после завершения сезона катания планируют продолжить программу «Лыжи мечты»
Основатель всероссийской программы терапевтического спорта «Лыжи мечты» Наталья Белоголовцева рассказала, что программа продолжит работать и после завершения сезона катания.
Для спортивной реабилитации будут использовать ролики. Летом на горном курорте собираются организовать инклюзивные спортивные смены для семей с детьми с ограничениями здоровья, рассказала Наталья Белоголовцева в интервью порталу Юга.ру.
«Участниками станут 25 семей, они уже отобраны. Это будет первый такой проект всероссийского масштаба. Смены будут включать в себя занятия по всем нашим технологиям, включая ролики и командные игры, которые не только развивают физическую активность, но и помогают участникам социализироваться, осваивать навыки общения, так и различные развлекательные мероприятия. Например, мы совершим поход в парк водопадов, который под силу нашим участникам, будем жарить на костре сосиски, ведь даже такие простые действия для наших участников зачастую просто космос», — отметила Белоголовцева.
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Программу «Лыжи мечты» основали в Сочи в 2014 году. Сначала в ней участвовали девять человек и несколько инструкторов. Сейчас проект включает в себя почти 70 центров в 32 регионах России, его участниками стали более 7 тыс. людей с разными заболеваниями, в том числе с ДЦП, аутизмом, нарушениями зрения и слуха, а также с синдромом Дауна.
«Девиз нашей программы — "Горы равных возможностей". И в отношении курорта "Роза Хутор" это действительно так. Здесь действительно создана доступная среда. И это не только пандусы и специальные приспособления, но прежде всего — люди. Например, все участники программы "Лыжи мечты" с инструкторами входят на любой подъемник без очереди, по их просьбе в любой момент все замедляется, останавливается, персонал курорта выполняет все их просьбы, всегда готов помочь и оказать максимальную поддержку», — отметила основатель программы «Лыжи мечты».
На встрече со студентами Российского международного олимпийского университета в Сочи Наталья Белоголовцева рассказала, что всероссийская программа реабилитации людей с ограниченными возможностями с использованием горных лыж родилась из ее личной истории.
«Мой сын Женя болен ДЦП. Однажды за границей мы поставили его на лыжи. Сначала Женя катался при помощи специального устройства — сноу-слайдера, который позволяет удерживать тело в вертикальном положении, затем с помощью инструктора, держась за палку, а затем поехал самостоятельно. Конечно, самоцелью не было поставить его на лыжи. Но результаты занятий были просто потрясающие. Буквально за две недели у него полностью изменилась пластика движений, состояние тела», — поделилась Белоголовцева.
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