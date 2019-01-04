Известные хоккеисты провели благотворительный матч на курорте «Роза Хутор»

В ледовом дворце «Роза Хутор» 3 января прошел благотворительный хоккейный матч

На льду встретились команды «Легенды хоккея» и «Ночная хоккейная лига». Среди участников — олимпийские чемпионы Вячеслав Фетисов, Александр Якушев, Алексей Касатонов, Валерий Каменский, Александр Кожевников, призеры Олимпийских игр Павел Буре и Сергей Федоров. Игру посетил президент РФ Владимир Путин. Победила команда «Легенды хоккея» со счетом 14:9.

Благотворительный матч с участием известных спортсменов на горном курорте «Роза Хутор» провели в четвертый раз. Сборы от продажи билетов составили 998 тыс. рублей. Эту сумму удвоил предприниматель Владимир Потанин, который принял участие в игре в составе команды «Легенды хоккея».

Итоговую сумму в 1 млн 996 тыс. рублей перечислят в Школу горных лыж и сноуборда RIDERS SCHOOL. Там проведут занятия по программе физической реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья «Лыжи мечты», сообщили в пресс-службе курорта «Роза Хутор».