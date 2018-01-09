В Сочи запустили программу по адаптивному горнолыжному туризму

Краснодарский край

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  • © Фото пресс-службы курорта «Горки Город»
  • © Фото пресс-службы курорта «Горки Город»
  • © Фото пресс-службы курорта «Горки Город»

В горах Красной Поляны стартовала программа по адаптивному туризму для людей с ограниченными возможностями здоровья

В основе программы — катание на горных лыжах.

«Занятия на горных лыжах проводятся по специально разработанной российской авторской методике с использованием российских запатентованных вертикализаторов конструкции Пономарева "Катюша" с профессиональным инструкторами», — рассказали в пресс‑службе курорта «Горки Город».

Участниками первых занятий стали дети из Санкт-Петербурга и Новосибирска с ДЦП и аутизмом. В конце начального урока ребята смогли выполнить первые упражнения на горных лыжах без поддержки.

В декабре на курорте «Роза Хутор» начались занятия по программе физической реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья «Лыжи мечты».

Горнолыжный спорт Дети Красная Поляна Сочи
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