«Роза Хутор» продолжит сотрудничать с терапевтической программой «Лыжи мечты»
В зимнем сезоне-2018/19 на горном курорте «Роза Хутор» продолжит работу программа терапевтического спорта «Лыжи Мечты»
Всероссийская инновационная программа, основанная в 2014 году Натальей и Сергеем Белоголовцевыми, предусматривает занятия горнолыжным спортом по специально разработанной методике для людей с разными диагнозами, в том числе с ДЦП, аутизмом, с нарушениями зрения и слуха, а также синдромом Дауна.
По итогам занятий у детей и взрослых участников программы фиксировали положительную динамику развития двигательных функций и эмоциональной сферы, а также отмечали успехи в реабилитации.
Программа «Лыжи мечты» реализуется в 84 региональных центрах в 30 регионах России. Методика утверждена Федеральным научным центром физической культуры и спорта (ФГБУ ФНЦ ВНИИФК), поддерживается ведущими медицинскими организациями, которые специализируются на реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья.
В ноябре 2017 года курорт «Роза Хутор» и программа «Лыжи мечты» подписали соглашение о сотрудничестве. За период с декабря 2017 года по март 2018-го более 70 детей и взрослых из Краснодарского края и других регионов России прошли занятия по уникальной методике на трассах «Роза Хутор».
Координатором программы «Лыжи мечты» на курорте «Роза Хутор» является школа горных лыж и сноуборда Riders School. Инструкторы школы, прошедшие соответствующее обучение и имеющие необходимое оборудование, проводят занятия по методике «Лыжи мечты» на трассах курорта, рассказали в пресс-службе «Роза Хутор».
В новом зимнем сезоне занятия участников программы «Лыжи мечты» на «Роза Хутор» будут проводиться за счет средств, полученных от проведения традиционного благотворительного хоккейного матча между командами «Легенды хоккея» и «Ночная хоккейная лига». Все средства, вырученные от продажи билетов на хоккейный матч, который пройдет 3 января 2019 в Ледовом дворце «Роза Хутор», перечислят на счет школы горных лыж и сноуборда Riders School.
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