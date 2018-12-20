«Роза Хутор» продолжит сотрудничать с терапевтической программой «Лыжи мечты»

Краснодарский край

Распечатать

В зимнем сезоне-2018/19 на горном курорте «Роза Хутор» продолжит работу программа терапевтического спорта «Лыжи Мечты»

Всероссийская инновационная программа, основанная в 2014 году Натальей и Сергеем Белоголовцевыми, предусматривает занятия горнолыжным спортом по специально разработанной методике для людей с разными диагнозами, в том числе с ДЦП, аутизмом, с нарушениями зрения и слуха, а также синдромом Дауна.

По итогам занятий у детей и взрослых участников программы фиксировали положительную динамику развития двигательных функций и эмоциональной сферы, а также отмечали успехи в реабилитации.

Программа «Лыжи мечты» реализуется в 84 региональных центрах в 30 регионах России. Методика утверждена Федеральным научным центром физической культуры и спорта (ФГБУ ФНЦ ВНИИФК), поддерживается ведущими медицинскими организациями, которые специализируются на реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья.

В ноябре 2017 года курорт «Роза Хутор» и программа «Лыжи мечты» подписали соглашение о сотрудничестве. За период с декабря 2017 года по март 2018-го более 70 детей и взрослых из Краснодарского края и других регионов России прошли занятия по уникальной методике на трассах «Роза Хутор».

Координатором программы «Лыжи мечты» на курорте «Роза Хутор» является школа горных лыж и сноуборда Riders School. Инструкторы школы, прошедшие соответствующее обучение и имеющие необходимое оборудование, проводят занятия по методике «Лыжи мечты» на трассах курорта, рассказали в пресс-службе «Роза Хутор».

В новом зимнем сезоне занятия участников программы «Лыжи мечты» на «Роза Хутор» будут проводиться за счет средств, полученных от проведения традиционного благотворительного хоккейного матча между командами «Легенды хоккея» и «Ночная хоккейная лига». Все средства, вырученные от продажи билетов на хоккейный матч, который пройдет 3 января 2019 в Ледовом дворце «Роза Хутор», перечислят на счет школы горных лыж и сноуборда Riders School.

Благотворительность Горнолыжный спорт Инвалиды Курорты и туризм Роза Хутор
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Суд отказал в компенсациях пострадавшим от банды Сергея Цапка
Двое взрослых и двое детей пострадали в пожаре в Северной Осетии
Путин поддержал закон об аресте за «явное неуважение к государству» в интернете
Путин об инциденте в Керченском проливе: на Украине рассчитывали, что кто-то из моряков погибнет
В Новокубанском районе 101-летний мужчина погиб в ДТП
В краснодарской «Типографии» расскажут о лейблах традиционной музыки

Лента новостей

Статьи

Как добраться до горнолыжных курортов юга России

Красная Поляна, Домбай, Архыз, Приэльбрусье и другие

Статьи

Как будут работать ТРЦ и магазины в Краснодаре на праздники

Подробности и графики

Статьи

Новогоднее настроение в магазине «у дома»

Где и как получать подарки за покупки

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале