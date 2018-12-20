«Роза Хутор» продолжит сотрудничать с терапевтической программой «Лыжи мечты»

В зимнем сезоне-2018/19 на горном курорте «Роза Хутор» продолжит работу программа терапевтического спорта «Лыжи Мечты»

Всероссийская инновационная программа, основанная в 2014 году Натальей и Сергеем Белоголовцевыми, предусматривает занятия горнолыжным спортом по специально разработанной методике для людей с разными диагнозами, в том числе с ДЦП, аутизмом, с нарушениями зрения и слуха, а также синдромом Дауна.

По итогам занятий у детей и взрослых участников программы фиксировали положительную динамику развития двигательных функций и эмоциональной сферы, а также отмечали успехи в реабилитации.

Программа «Лыжи мечты» реализуется в 84 региональных центрах в 30 регионах России. Методика утверждена Федеральным научным центром физической культуры и спорта (ФГБУ ФНЦ ВНИИФК), поддерживается ведущими медицинскими организациями, которые специализируются на реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья.