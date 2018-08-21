Ставропольский судья подал в отставку после видео с обнаженной девушкой

Ставропольский край

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Квалификационная коллегия судей рассмотрит заявление об отставке по собственному желанию председателя Октябрьского районного суда Ставрополя Юрия Макарова

Макаров подал заявление о прекращении полномочий после того, как в августе в сеть попало видео с человеком, похожим на него. На записи мужчина привозит голую женщину в магазин и снимает на камеру, как она делает покупки. Номера автомобиля совпадают с номерами машины судьи.

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В суде не подтвердили связь заявления об отставке с видеозаписью. Заявление Макарова рассмотрят 20 августа в 16:30, пишет «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу Ставропольского краевого суда.

В канцелярии Октябрьского суда сообщили, что Макаров, его помощник и секретарь находятся в отпуске.

Кто такой Юрий Макаров

Он получил юридическое образование в Саратовском юридическом институте. С 1987 года работал судьей Андроповского районного народного суда, через три года был избран его председателем.

Следующие 15 лет Макаров являлся судьей Ставропольского краевого суда.

Его назначили председателем Октябрьского районного суда в 2015 году. Через три года Макаров получил ученое звание доцента по специальности «Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право».

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