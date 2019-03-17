В Ставрополе представившийся судьей мужчина устроил конфликт с сотрудниками ГИБДД

Ставропольский край

Распечатать

Похожий на федерального судью Ставрополя Александра Коробейникова мужчина устроил конфликт с сотрудниками УГИБДД

Полицейские остановили автомобиль BMW для проверки ночью 16 марта на проспекте Карла Маркса в центре Ставрополя. Видеозапись произошедшего, снятая одним из автоинспекторов, попала в сеть. На кадрах видно, как двое мужчин — водитель и пассажир иномарки выясняют отношения с сотрудниками ДПС.

Пассажир автомобиля представился федеральным судьей и был недоволен тем, что автомобиль остановили. Полицейские объяснили это нарушениями правил тонировки. Мужчина вел себя агрессивно, прикрыл глаз и заявил, что один из правоохранителей ударил его ногой в глаз. Спустя пару минут он же доказывал, что автоинспектор ударил его в глаз дверью. Также герой ролика требовал вызвать на место «начальника краевой ГАИ» и пообещал сотрудникам полиции, что обратится в прокуратуру.

Автоинспекторы в свою очередь заявили, что произошедшее фиксируется несколькими камерами. Один из них на видео утверждает, что мужчина махал руками у него перед лицом и толкал.

На сайте Октябрьского райсуда Ставрополя есть информация о судье Александре Коробейникове, который похож на пассажира BMW.

Официальных комментариев по поводу произошедшего не поступало.

Полиция Ставрополь Чиновники
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

«Армавир» дома сыграл вничью с «Авангардом»
В одном из поселков Сочи загорелись частные дома, эвакуировали пять человек
«Краснодар» уступил «Локомотиву» в матче РПЛ
В Ставрополе представившийся судьей мужчина устроил конфликт с сотрудниками ГИБДД
Власти Анапы показали вариант реконструкции центральной набережной
Путин посетит Крым в годовщину присоединения к России

Лента новостей

Статьи

Концерт рок-группы «Мумий Тролль», баскетбол

И другие события Краснодара с 15 по 17 марта

Статьи

Кухонные весы, хороший нож, штопор. Что еще?

Без каких пяти инструментов нельзя обойтись на кухне

Статьи

Подержав победу в руках

Обзор матча «Краснодар» — «Валенсия» в Лиге Европы

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале