В Ставрополе представившийся судьей мужчина устроил конфликт с сотрудниками ГИБДД

Похожий на федерального судью Ставрополя Александра Коробейникова мужчина устроил конфликт с сотрудниками УГИБДД

Полицейские остановили автомобиль BMW для проверки ночью 16 марта на проспекте Карла Маркса в центре Ставрополя. Видеозапись произошедшего, снятая одним из автоинспекторов, попала в сеть. На кадрах видно, как двое мужчин — водитель и пассажир иномарки выясняют отношения с сотрудниками ДПС.

Пассажир автомобиля представился федеральным судьей и был недоволен тем, что автомобиль остановили. Полицейские объяснили это нарушениями правил тонировки. Мужчина вел себя агрессивно, прикрыл глаз и заявил, что один из правоохранителей ударил его ногой в глаз. Спустя пару минут он же доказывал, что автоинспектор ударил его в глаз дверью. Также герой ролика требовал вызвать на место «начальника краевой ГАИ» и пообещал сотрудникам полиции, что обратится в прокуратуру.

Автоинспекторы в свою очередь заявили, что произошедшее фиксируется несколькими камерами. Один из них на видео утверждает, что мужчина махал руками у него перед лицом и толкал.

На сайте Октябрьского райсуда Ставрополя есть информация о судье Александре Коробейникове, который похож на пассажира BMW.