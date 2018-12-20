Путин поддержал закон об аресте за «явное неуважение к государству» в интернете

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Во время большой пресс-конференции 20 декабря глава РФ Владимир Путин прокомментировал законопроект о наказании за проявление неуважения в публикациях в интернете

Во время пресс-конференции Путин поддержал законопроект о штрафах или административном аресте на срок до 15 суток за публикации в интернете с «явным неуважением к государству». 

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Глава РФ отметил, что ответственность за поругание флага и других символов государства предусмотрена практически во всех странах. По словам президента, нужно с уважением относиться к своей стране и соблюдать правила, которые есть везде.

Он рассудил, что если «есть ответственность вне интернета, она должна быть и в интернете».

«Чем отличается поведение в интернете от того, что за границами интернета? Это тоже общество. Тем более интернет проник во все сферы нашей жизни. Поэтому ничего здесь особенного я не вижу», — цитирует Путина RT.

12 декабря в Госдуму внесли законопроект о дополнении новыми пунктами статьи 20.1 КоАП о мелком хулиганстве. Депутаты предложили наказывать за распространение в интернете информации, «выражающей в неприличной форме явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам РФ, Конституции РФ и органам, осуществляющим государственную власть». За нарушение по этой статье грозит штраф до 5 тыс. рублей или административный арест до 15 суток, пишет «Медиазона».

Как сообщали Юга.ру, 19 декабря Госдума частично декриминализировала статью 282 УК РФ о возбуждении ненависти или вражды, в том числе репосты в интернете.

Напомним, во время большой пресс-конференции Владимир Путин ответил на вопрос про инцидент с задержанными украинскими кораблями.

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