В России начнут наказывать за фейковые новости

Депутаты Госдумы приняли законопроект о наказании за фейковые новости

Поправки внесли в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и в Кодекс об административных правонарушениях. 7 марта законопроект приняли в третьем, окончательном чтении.

В проекте говорится, что фейковые новости — это информация, распространяемая под видом достоверных сообщений, которая может создать угрозу причинения вреда людям, имуществу, организациям. Распространение таких данных запрещается в интернете. Критерии опасности, вызванной фейковыми новостями, будет определять руководство Роскомнадзора, сообщается на сайте Госдумы. РКН будет требовать от редакции интернет-издания незамедлительно удалить фейковую новость. Если эти меры не будут предприняты, то издание могут заблокировать. Ограничения снимут после того, как издание удалит новость и уведомит об этом Роскомнадзор.

Штраф за новости, создавшие угрозу жизни и здоровья, для граждан составит от 30 тыс. до 100 тыс. рублей, для должностных лиц — от 60 тыс. до 200 тыс. рублей, для юридических лиц — от 200 тыс. до 500 тыс. рублей. Если фейковая информация повлекла за собой смерть человека, причинение вреда здоровью или имуществу, то штрафы могут составить для граждан от 300 тыс. до 400 тыс. рублей, для должностных лиц — от 600 тыс. до 900 тыс. рублей, для юридических лиц — от 1 млн до 1,5 млн рублей. Председатель Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Госдумы Леонид Левин пояснил, что информация может иметь разную степень достоверности. Определять эту степень будут Генеральный прокурор РФ и его заместители. Их решение можно будет оспорить в суде.

Зампред комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Владимир Крупенников отметил, что одним из ярких примеров того, что закон необходим, стал пожар в торговом центре Кемерова. «Тогда некоторые блогеры, в том числе из-за границы, распространяли информацию о сотнях погибших, переполненных моргах, возбуждая и без того взволнованное население», — цитирует депутата RT.

«Медуза» отмечает, что под закон попадают сетевые интернет-издания. Запрет не коснется новостных агрегаторов и традиционных СМИ.