Минкомсвязь не поддержала закон о штрафах за оскорбление властей в интернете

Вся Россия

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Минкомсвязь разработала отрицательное заключение на законопроект об административном наказании за оскорбления представителей власти в интернете и направила его правительству

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Причиной отрицательного заключения стали термины, фигурирующие в законе. По словам замглавы министерства Алексея Волина, их можно трактовать слишком широко, а ограничения на публичное использование ненормативной лексики уже прописаны в законодательстве России.

Волин отметил, что у россиян есть конституционное право свободно выражать свое мнение.

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«Одна из задач государственных органов — спокойно выслушивать критику своей работы. Не сахарные», — цитируют «Ведомости» чиновника.

Законопроект о запрете публикаций в интернете, оскорбляющих государственную власть, внесли в Госдуму в декабре 2018 года. Авторы проекта выступили с предложением блокировать онлайн-ресурсы, на которых есть такие посты, а также наказывать за публикации как за мелкое хулиганство. 

Как сообщали Юга.ру, во время большой пресс-конференции 20 декабря глава РФ Владимир Путин поддержал закон об аресте за «явное неуважение к государству» в интернете. Он отметил, что если «есть ответственность вне интернета, она должна быть и в интернете».

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