Кубанские врачи сохранили руку парню, которую придавило кабиной грузовика
В Сочи врачи провели успешную операцию по восстановлению руки местного жителя, которого придавило кабиной КамАЗа
Когда молодой человек ремонтировал КамАЗ, кабина грузового автомобиля опрокинулась и прижала его левую руку. Происшествие случилось поздно вечером, рядом с грузовиком никого не было, поэтому скорая помощь приехала только через полчаса. Пострадавшего доставили в сочинскую горбольницу № 4.
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Позже врачи установили, что водитель КамАЗа получил контузию артерии: во время тромбоза артерия закрылась, прекратился магистральный кровопоток. Для сохранения руки пострадавшему требовалась срочная операция.
Врачи восстановили проходимость сосудов магистральных артерий с помощью аутовенозного протезирования. Хирурги заменили поврежденный участок артерии длиной 12 см собственной веной пациента.
Операция по восстановлению кровостока длилась 2,5 часа и прошла успешно. Врачи сохранили руку пострадавшему и восстановили ее чувствительность, сообщили 9 января в пресс-службе минздрава Кубани.
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