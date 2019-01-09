Кубанские врачи сохранили руку парню, которую придавило кабиной грузовика

В Сочи врачи провели успешную операцию по восстановлению руки местного жителя, которого придавило кабиной КамАЗа

Когда молодой человек ремонтировал КамАЗ, кабина грузового автомобиля опрокинулась и прижала его левую руку. Происшествие случилось поздно вечером, рядом с грузовиком никого не было, поэтому скорая помощь приехала только через полчаса. Пострадавшего доставили в сочинскую горбольницу № 4.

У пациента не было скелетных травм, но отсутствовала чувствительность в придавленной руке. Дежурный сотрудник больницы диагностировал повреждение плечевой артерии. Позже врачи установили, что водитель КамАЗа получил контузию артерии: во время тромбоза артерия закрылась, прекратился магистральный кровопоток. Для сохранения руки пострадавшему требовалась срочная операция.

Врачи восстановили проходимость сосудов магистральных артерий с помощью аутовенозного протезирования. Хирурги заменили поврежденный участок артерии длиной 12 см собственной веной пациента. Операция по восстановлению кровостока длилась 2,5 часа и прошла успешно. Врачи сохранили руку пострадавшему и восстановили ее чувствительность, сообщили 9 января в пресс-службе минздрава Кубани.

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