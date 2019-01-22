Жителю Кубани удалили часть языка и восстановили его из ткани предплечья

В Краснодарском крае онкологи провели операцию по восстановлению языка 54-летнему жителю Приморско-Ахтарска

Пациент обратился к стоматологу с жалобами на то, что в течение шести месяцев ему трудно принимать пищу и говорить, потому что болит язык и нижнее небо. Врач осмотрел полость рта мужчины и с подозрением на раковое заболевание направил к онкологу. Врачи Краснодарского краевого онкодиспансера диагностировали рак языка третьей стадии. Пациента направили на операцию.

Операция длилась более шести часов и завершилась успешно. Специалисты удалили 54-летнему мужчине 2/3 языка, пораженного злокачественной опухолью, и сразу восстановили его из ткани предплечья пациента.

В 2018 году сотрудники краевого онкодиспансера провели около десяти операции по восстановлению языка гражданам в возрасте от 24 до 60 лет. Основной причиной образования злокачественных опухолей являются вирус папилломы человека и курение.

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В пресс-службе краевого минздрава напомнили о необходимости обращаться к врачам-онкологам с профилактической целью как минимум один-два раза в год.