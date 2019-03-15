«Тяжело». Газинский рассказал об эмоциях футболистов «Краснодара» после матча с «Валенсией»

Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский на пресс-конференции 15 марта рассказал о матче с «Валенсией»

«Я думаю, мы можем смело смотреть болельщикам в глаза. После матча было такое ощущение... слезы на глазах, очень обидно упускать в таких матчах победу на 93-й минуте, выйдя вперед на 85-й минуте. Тяжело», — сказал футболист журналистам на пресс-конференции после матча.

Газинский считает, что игроки потеряли концентрацию и не отошли от забитого мяча. По его мнению, в такие моменты нужно было играть проще, не выдумывать и обороняться. Также футболист отметил поддержку болельщиков, пишет «Спорт Экспресс».

«Хочется, чтобы болельщики нас поддерживали так на каждом матче, это фантастические эмоции и заряд. Когда болельщики гонят вперед, все легче получается», — сказал спортсмен.

Газинский отметил, что теперь «Краснодар» играет только в одном турнире, поэтому все мысли будут только о нем и о предстоящей игре с «Локомотивом».