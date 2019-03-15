«Тяжело». Газинский рассказал об эмоциях футболистов «Краснодара» после матча с «Валенсией»

Краснодарский край

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Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский на пресс-конференции 15 марта рассказал о матче с «Валенсией»

По мнению спортсмена, матч нельзя назвать неудачным.

«Я думаю, мы можем смело смотреть болельщикам в глаза. После матча было такое ощущение... слезы на глазах, очень обидно упускать в таких матчах победу на 93-й минуте, выйдя вперед на 85-й минуте. Тяжело», — сказал футболист журналистам на пресс-конференции после матча.

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Газинский считает, что игроки потеряли концентрацию и не отошли от забитого мяча. По его мнению, в такие моменты нужно было играть проще, не выдумывать и обороняться. Также футболист отметил поддержку болельщиков, пишет «Спорт Экспресс».

«Хочется, чтобы болельщики нас поддерживали так на каждом матче, это фантастические эмоции и заряд. Когда болельщики гонят вперед, все легче получается», — сказал спортсмен.

Газинский отметил, что теперь «Краснодар» играет только в одном турнире, поэтому все мысли будут только о нем и о предстоящей игре с «Локомотивом».

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Игра 1/8 финала Лиги Европы прошла 14 марта в Краснодаре и завершилась вничью — 1:1. Оба гола были забиты после 85-й минуты.

По итогам двухматчевой серии «Валенсия» вышла в 1/4 финала благодаря преимуществу в общем счете — 3:2. «Краснодар» покинул турнир.

Матч на арене черно-зеленых прошел при аншлаге — на трибунах собрались блолее 35 тыс. болельщиков.

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