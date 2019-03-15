«Краснодар» выбыл из Лиги Европы, сыграв вничью с «Валенсией»
Футболисты «Краснодара» во втором матче 1/8 финала Лиги Европы упустили победу над испанской «Валенсией» и выбыли из турнира.
Встреча, прошедшая 14 марта в Краснодаре, завершилась вничью — 1:1. На 85-й минуте мяч в ворота испанцев отправил форвард «быков» Магомед Шапи-Сулейманов. В добавленное время нападающий Гонсалу Гедеш забил ответный гол.
В первом матче стадии 1/8 финала «быки» уступили испанцам со счетом 2:1. Таким образом, счет по итогам двух матчей стал 3:2 в пользу испанцев. В 1/4 финала вышла «Валенсия», «Краснодар» покинул турнир.
Ранее «быки» уже оказывались на этой стадии турнира — в сезоне 2016/17. Тогда они выбыли из Лиги Европы, уступив в 1/8 финала испанской «Сельте».
На послематчевой пресс-конференции тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал, что многие игроки плакали в раздевалке после матча.
«Все разочарованы, у некоторых слезы. Все сидят с опущенными головами. Большинство плачет, потому что понимают, насколько мы были близки к победе, — сказал Мусаев. — Я сказал команде, что мы сделали все для победы, что мы провели отличный матч, и что у нас обязательно впереди будут хорошие времена и много побед, если мы продолжим относиться к своему делу так, как было сегодня. Вообще трудно подбирать слова в такие моменты».
Матч на арене черно-зеленых прошел при аншлаге — на трибунах собрались 35 тыс. 74 болельщика.
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