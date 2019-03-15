«Краснодар» выбыл из Лиги Европы, сыграв вничью с «Валенсией»

Футболисты «Краснодара» во втором матче 1/8 финала Лиги Европы упустили победу над испанской «Валенсией» и выбыли из турнира.

Встреча, прошедшая 14 марта в Краснодаре, завершилась вничью — 1:1. На 85-й минуте мяч в ворота испанцев отправил форвард «быков» Магомед Шапи-Сулейманов. В добавленное время нападающий Гонсалу Гедеш забил ответный гол.

В первом матче стадии 1/8 финала «быки» уступили испанцам со счетом 2:1. Таким образом, счет по итогам двух матчей стал 3:2 в пользу испанцев. В 1/4 финала вышла «Валенсия», «Краснодар» покинул турнир.

Ранее «быки» уже оказывались на этой стадии турнира — в сезоне 2016/17. Тогда они выбыли из Лиги Европы, уступив в 1/8 финала испанской «Сельте».