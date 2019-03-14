Краснодар» сыграл вничью с «Валенсией» и выбыл из Лиги Европы
Футбольный клуб «Краснодар» 14 марта сыграл с испанской «Валенсией» во втором матче 1/8 финала Лиги Европы
Встреча, прошедшая в Краснодаре, завершилась вничью — 1:1.
На 85-й минуте мяч в ворота испанцев отправил Магомед Шапи-Сулейманов. В добавленное время Гонсалу Гедеш забил ответный гол.
Как сообщали Юга.ру, в первом матче стадии 1/8 финала «быки» уступили испанцам со счетом 2:1. Таким образом, счет по итогам двух матчей стал 3:2 в пользу испанцев. В 1/4 финала выходит «Валенсия».
Матч на арене черно-зеленых прошел при аншлаге — на трибунах собрались 35 тыс. 74 болельщика.
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