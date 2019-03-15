«Многие плачут, потому что понимают, насколько мы были близки к победе». Тренер «Краснодара» рассказал о реакции игроков на матч с «Валенсией»

Краснодарский край

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Главный тренер ФК «Краснодар» Мурад Мусаев рассказал, в каком настроении игроки клуба были в раздевалке после матча с «Валенсией»

По словам Мусаева, футболисты расстроились многие плакали.

«Все разочарованы, у некоторых слезы. Все сидят с опущенными головами. Большинство плачет, потому что понимают, насколько мы были близки к победе, — сказал Мусаев. — Я сказал команде, что мы сделали все для победы, что мы провели отличный матч, и что у нас обязательно впереди будут хорошие времена и много побед, если мы продолжим относиться к своему делу так, как было сегодня. Вообще трудно подбирать слова в такие моменты».

По его словам, основной разбор игры с командой будет завтра.

Встреча в рамках 1/8 финала Лиги Европы прошла 14 марта в Краснодаре и завершилась ничьей — 1:1. На 85-й минуте мяч в ворота испанцев отправил форвард «быков» Магомед Шапи-Сулейманов, а в добавленное время нападающий Гонсалу Гедеш забил ответный гол. 

По итогам двух матчей серии «Валенсия» вышла в 1/4 финала благодаря преимуществу в общем счете (3:2). «Краснодар» покинул турнир.

Матч на арене черно-зеленых прошел при аншлаге — на трибунах собрались 35 тыс. 74 болельщика.

Безвыигрышная серия «Краснодара» во всех официальных матчах достигла 10 игр, а «Валенсия» не проигрывала уже 14 матчей.

Мурад Мусаев ФК «Краснодар» Футбол

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«Многие плачут, потому что понимают, насколько мы были близки к победе». Тренер «Краснодара» рассказал о реакции игроков на матч с «Валенсией»
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