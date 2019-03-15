«Многие плачут, потому что понимают, насколько мы были близки к победе». Тренер «Краснодара» рассказал о реакции игроков на матч с «Валенсией»

Главный тренер ФК «Краснодар» Мурад Мусаев рассказал, в каком настроении игроки клуба были в раздевалке после матча с «Валенсией»

По словам Мусаева, футболисты расстроились многие плакали.

«Все разочарованы, у некоторых слезы. Все сидят с опущенными головами. Большинство плачет, потому что понимают, насколько мы были близки к победе, — сказал Мусаев. — Я сказал команде, что мы сделали все для победы, что мы провели отличный матч, и что у нас обязательно впереди будут хорошие времена и много побед, если мы продолжим относиться к своему делу так, как было сегодня. Вообще трудно подбирать слова в такие моменты».

По его словам, основной разбор игры с командой будет завтра.