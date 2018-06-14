Объявлен конкурс на должность председателя Краснодарского краевого суда

Краснодарский край

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Высшая квалификационная коллегия судей объявила конкурс на должность председателя Краснодарского краевого суда

Информация о конкурсе опубликована на сайте коллегии. Последний день приема документов — 16 июня.

Сейчас Краснодарский краевой суд возглавляет Александр Чернов. Он бессменно руководит судом с 1994 года.

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