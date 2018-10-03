Рекомендованы новые кандидаты в председатели кассационного и апелляционного судов в Краснодаре и Сочи. Чернова среди них нет

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) одобрила кандидатуры председателей четвертого кассационного суда в Краснодаре и третьего апелляционного в Сочи

Решение приняли 1 октября на заседании ВККС. На должность председателя кассационного суда в Краснодаре рекомендовали главу Арбитражного суда Северо-Кавказского округа Алексея Шишкина. На пост председателя апелляционного суда в Сочи рекомендован глава Ставропольского краевого суда Евгений Кузин. Окончательно утвердить кандидатуры должен президент РФ, пишет «Коммерсантъ».

Как сообщали Юга.ру, ранее на пост председателя четвертого кассационного суда был рекомендован председатель Краснодарского краевого суда Александр Чернов. Его заявку одобрил председатель Высшей квалификационной коллегии судей Николай Тимошин. Президент РФ Владимир Путин 24 сентября назначил председателей восьми из девяти новых кассационных судов. Он не утвердил только кандидатуру председателя кассационного суда в Краснодаре.

В Краснодарском краевом суде «Коммерсанту» сообщили, что Чернов остается в должности. Срок его полномочий заканчивается 29 февраля 2019 года.