«Ростелеком» за год увеличил выручку на 5%

Компания «Ростелеком» за 2018 год увеличила выручку до 320,2 млрд рублей и чистую прибыль — до 15 млрд рублей

«Ростелеком» 13 марта представил финансовые итоги за четвертый квартал и в целом за год.

В прошлом году выручка компании выросла на 5%, до 320,2 млрд рублей по сравнению с 2017 годом. Чистая прибыль за год увеличилась на 7%, до 15 млрд рублей. Капитальные вложения составили 73,2 млрд рублей — 22,9% от выручки. Показатель вырос на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В четвертом квартале выручка «Ростелекома» выросла до 87,3 млрд рублей. По сравнению с четвертым кварталом предыдущего года она увеличилась на 4%. Чистая прибыль за этот же период составила 2,4 млрд рублей, капитальные вложения — 27,3 млрд рублей, сообщили в пресс-службе компании «Ростелеком».

Президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский отметил, что в 2018 году компания приступила к реализации стратегии развития до 2022 года. Ее приоритеты — совершенствование экосистемы продуктов и услуг, повышение эффективности, модернизация технологий, развитие команды организации.

«Мы расширили и усовершенствовали продукты, вошли в новые сферы, запустив биометрическую платформу, развиваем цифровые решения для медицины и образования, совершенствуем систему кибербезопасности. Одновременно с обновлением фирменного стиля мы презентовали новые цифровые сервисы и тарифные линейки, которые учитывают изменение рынка», — сказал глава компании.