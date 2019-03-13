«Ростелеком» за год увеличил выручку на 5%
Компания «Ростелеком» за 2018 год увеличила выручку до 320,2 млрд рублей и чистую прибыль — до 15 млрд рублей
«Ростелеком» 13 марта представил финансовые итоги за четвертый квартал и в целом за год.
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В прошлом году выручка компании выросла на 5%, до 320,2 млрд рублей по сравнению с 2017 годом. Чистая прибыль за год увеличилась на 7%, до 15 млрд рублей. Капитальные вложения составили 73,2 млрд рублей — 22,9% от выручки. Показатель вырос на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
В четвертом квартале выручка «Ростелекома» выросла до 87,3 млрд рублей. По сравнению с четвертым кварталом предыдущего года она увеличилась на 4%. Чистая прибыль за этот же период составила 2,4 млрд рублей, капитальные вложения — 27,3 млрд рублей, сообщили в пресс-службе компании «Ростелеком».
Президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский отметил, что в 2018 году компания приступила к реализации стратегии развития до 2022 года. Ее приоритеты — совершенствование экосистемы продуктов и услуг, повышение эффективности, модернизация технологий, развитие команды организации.
«Мы расширили и усовершенствовали продукты, вошли в новые сферы, запустив биометрическую платформу, развиваем цифровые решения для медицины и образования, совершенствуем систему кибербезопасности. Одновременно с обновлением фирменного стиля мы презентовали новые цифровые сервисы и тарифные линейки, которые учитывают изменение рынка», — сказал глава компании.
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В прошлом году была представлена новая тарифная линейка, рассчитанная на потребности семьи. Для предпринимателей запустили обновленную платформу «Быть в плюсе».
Кроме того, вместе с «Яндексом» «Ростелеком» запустил тарифный план «Облачный», который включает высокоскоростной доступ в интернет и память на «Яндекс.Диске».
«В минувшем году мы реализовали много проектов. Один из самых масштабных — видеонаблюдение на выборах президента России. В 2018 году мы завершили еще один проект — подключение к высокоскоростному интернету медицинских учреждений. Мы продолжили обеспечивать высокоскоростным интернетом малонаселенные пункты. Важными событиями стали создание совместного предприятия с Nokia для развития инновационных технологий, запуск опытных зон 5G в Сколково, "Эрмитаже" и "Иннополисе"», — отметил Осеевский.
Он добавил, что компания в 2018 году зафиксировала двукратный рост поступлений по услугам «Корпоративное ТВ» и «Федеральный Wi-Fi». Продажи сервисов информационной безопасности выросли в четыре раза, клиентская база экосистемы «Умный дом» за год увеличилась в 16 раз, доходы по этому направлению — в 24 раза.
«Результаты 2018 года позволяют смотреть на перспективы дальнейшего развития компании в наращивании цифрового сегмента. Помимо расширения цифрового бизнеса, компания реализует проекты повышения внутренней эффективности. Мы ожидаем позитивную динамику основных финансовых показателей в будущем», — заключил старший вице-президент — финансовый директор «Ростелекома» Сергей Анохин.
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