Безопасность детей в интернете, на улице и дома. Три технологических решения для родителей

Новый учебный год — пора новых забот для родителей. Чем старше ребенок, тем чаще он остается один. И даже если вы уверены, что воспитали его правильно, беспокоиться о безопасности своих детей совершенно нормально.

Тотальный контроль не только невозможен, но и опасен — он может разрушить атмосферу доверия в семье. Специалисты «Ростелекома» учли психологические особенности отношений родителей со своими детьми и предлагают уникальные решения, которые помогут современной семье чувствовать себя гораздо спокойнее. Родители смогут защитить своего ребенка от различных рисков и проблем в реальной и виртуальной среде и даже укрепить с ним отношения. В экстремальной ситуации такие технологические решения могут спасти ему жизнь.

В интернете Современные дети много времени проводят в социальных сетях, играют в онлайн-игры и пользуются другими возможностями интернета. Но кроме полезной информации и развлечений существует огромное количество сайтов с запрещенной или нежелательной для просмотра информацией (например, порнография, пропаганда насилия, расовой ненависти и многое другое). Определить, от чего именно вы хотели бы оградить своего ребенка, вы сможете сами, опираясь на возможности программы Kaspersky Safe Kids.

Приложение работает на всех устройствах Windows, Mac, Android, iPhone, iPad. С его помощью можно регулировать доступ к сайтам и программам, ограничивать время в интернете, отслеживать звонки и СМС, устанавливать местонахождение устройства.

Алина Едрышова практикующий психолог, аккредитованный гештальт-терапевт

Практикующий психолог Алина Едрышова рассказала порталу Юга.ру, что она думает об интернет-ограничениях для детей. — Интернет — это неотъемлемая часть жизни наших детей. И я считаю неверным лишать и сильно ограничивать их в его использовании. У меня были случаи в практике, когда для некоторых подростков это был вообще единственный способ общения, и оставить их без интернета означало обречь на полное одиночество. Рекомендую родителям стараться вникать в потребности их детей и бездумное ограничение интернета заменить на разумное. Если ребенок проводит много времени в интернете, лучше поинтересоваться, что он там делает. Но не так, словно это допрос, а с искренним интересом. При этом все, что вызывает напряжение, например порновидео, обсуждать в дружеской атмосфере и спокойно высказывать свое мнение на этот счет.

Дома Согласно российскому законодательству, ребенок может оставаться один дома с 14 лет, но по факту многие школьники становятся самостоятельными с гораздо более раннего возраста. В любом случае существует ряд бытовых опасностей, с которыми вы можете помочь им справиться, даже находясь на работе. Пакет сервисов «Умный дом» от «Ростелекома» — это инновационное решение для безопасности любого жилища, будь то дом или квартира. Уникальная система датчиков и видеокамер, объединенная в одном мобильном приложении, чутко реагирует на изменения параметров окружающей среды и сразу же оповещает хозяина через подключенные устройства (смартфон, планшет или компьютер).

Ребенок, который занимается в детской комнате, может не заметить начавшийся на кухне пожар, протечку в ванной или проникновение злоумышленников, а система «Умный дом» моментально оповестит вас о том, что происходит что-то непредвиденное.

Камера видеонаблюдения, дополнительно подключаемая к базовому пакету системы, позволит пользователю самостоятельно проверять происходящее в доме или квартире, не дожидаясь автоматического оповещения по факту. Таким образом, у родителя будет время, чтобы вызвать соответствующие экстренные службы и проинструктировать ребенка, что ему делать в каждой конкретной ситуации.

В школе или на улице Казалось бы, раньше все спокойно жили и без мобильных телефонов и гуляли во дворе без присмотра. Но раньше и население городов было меньше, движение на дорогах не таким интенсивным, а до школы большинство учеников могли дойти пешком за несколько минут. Сегодня телефоны есть у всех школьников, и если сын или дочь не берут трубку или долго не перезванивают, многие родители впадают в панику. И психологи считают, что не стоит их за это винить. Такова естественная реакция любого ответственного родителя, обусловленная высоким ритмом жизни и большим количеством агрессивных факторов городской среды.

Для спокойствия современной семьи «Ростелеком» придумал мобильное приложение «Где мои дети», которое имеет более широкий набор функций по сравнению с российскими и иностранными аналогами. Оно синхронизируется с часами или смартфоном и показывает точное местоположение ребенка с помощью модуля GPS. Через приложение можно отслеживать историю передвижения сына или дочери; назначать зоны, при выходе из которых система будет оповещать родителей; прослушивать и записывать звуки около устройства, а также позвонить, даже если телефон ребенка находится на беззвучном режиме.

Психологи считают, что такие функции не стоит использовать для тотального контроля и постоянных проверок. Но они точно могут успокоить вас, если телефон ребенка остался недоступным после уроков или вам необходимо убедиться, что сын находится в гостях у друга, а дочь зашла в кафе.