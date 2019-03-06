«Ростелеком» в 2018 году в 15 раз увеличил выручку от продажи смартфонов

«Ростелеком» в 2018 году заработал на продаже смартфонов и аксессуаров к ним в 15 раз больше, чем годом ранее

Мобильные устройства продавали в 800 салонах «Ростелекома». В 2018 году компания начала сотрудничать с брендами Samsung, Huawei, Honor, Xiaomi, Alcatel, Nokia, Asus, JBL, Deppa, Sony, Kingston, Sennheiser, Canyon, SanDisk и другими. Больше всего покупатели покупали смартфоны Samsung (27,5%). На втором месте Apple (15,4%), на третьем — Honor (12,7%). Общая выручка от продажи мобильных телефонов и смартфонов выросла в 15 раз по сравнению с 2017 годом.