«Ростелеком» в 2018 году в 15 раз увеличил выручку от продажи смартфонов
«Ростелеком» в 2018 году заработал на продаже смартфонов и аксессуаров к ним в 15 раз больше, чем годом ранее
Мобильные устройства продавали в 800 салонах «Ростелекома». В 2018 году компания начала сотрудничать с брендами Samsung, Huawei, Honor, Xiaomi, Alcatel, Nokia, Asus, JBL, Deppa, Sony, Kingston, Sennheiser, Canyon, SanDisk и другими.
Больше всего покупатели покупали смартфоны Samsung (27,5%). На втором месте Apple (15,4%), на третьем — Honor (12,7%). Общая выручка от продажи мобильных телефонов и смартфонов выросла в 15 раз по сравнению с 2017 годом.
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«Мы имеем сбалансированный ассортимент и делаем акцент на среднем ценовом сегменте. В салонах связи "Ростелекома" есть как товары первой цены, так и модели высокого сегмента. Мы планируем продолжить работу над увеличением среднего чека благодаря более плотному сотрудничеству с А- и B-брендами смартфонов в 2019 году», — рассказал генеральный директор ООО «Ростелеком — Розничные системы» Денис Ильин.
Кроме того, в «Ростелекоме» можно купить технику в рассрочку или кредит. В дополнение к смартфонам предлагается подключение услуг мобильной связи компании, сообщили в пресс-службе «Ростелекома».
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