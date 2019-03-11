«Магнит» в 2019 году начнет производить конфеты в Краснодаре

Торговая сеть «Магнит» в 2019 году решила наладить в Краснодаре собственное производство кондитерских изделий

Запуск собственного производства конфет анонсировала генеральный директор ретейлера Ольга Наумова в декабре прошлого года. На открытии индустриального парка она рассказывала, что в 2019 году собираются запустить новое предприятие — «Кондитер Кубани», сообщили 11 марта порталу Юга.ру в пресс-службе компании.

«Интерфакс-Юг» со ссылкой на корпоративное издание сообщает, что кондитерское предприятие хотят открыть на территории промышленного парка «Магнита».

Наумова сообщила, что компания планирует увеличивать производство продукции собственных торговых марок. По ее мнению, собственные производства позволяют поставлять продукты без сбоев.

Как сообщали Юга.ру, в декабре 2018 года «Магнит» запустил в Краснодаре «Кубанский комбинат хлебопродуктов». На предприятии производят рулеты, кексы, маффины, макароны, баранки, сушку и соломку.