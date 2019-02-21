«Магнит» изменил бренд к 25-летию компании
Торговая сеть «Магнит» 21 февраля представила новый бренд к юбилею компании
Торговые точки «у дома», супермаркеты, дрогери, аптеки и другие магазины оформят в общем стиле и объединят слоганом «Давайте дружить семьями!». Магазины под единым брендом начнут открывать в марте. Планируется, что сеть объединят и общей программой лояльности.
Новый логотип остался красным и сохранил букву «М». Он обыгрывает жест рук, воплощающий заботу и внимание, пояснили в пресс-службе «Магнита». Во всей сети будут использовать оригинальную систему пиктограмм, напоминающую иконки в смартфоне.
Как сообщали Юга.ру, в августе 2017 года в Краснодаре открылся первый «Семейный Магнит» с обновленным дизайном.
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19 февраля на сайте и в соцсетях торговой сети «Магнит» появились изображения нового логотипа для магазинов «Магнит», «Магнит Косметик» и «Семейного Магнита».
По итогам 2018 года «Магнит Косметик» обогнал «Л'Этуаль» и заработал больше всех на розничном рынке косметики.
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