«Магнит» изменил бренд к 25-летию компании

Торговая сеть «Магнит» 21 февраля представила новый бренд к юбилею компании

Торговые точки «у дома», супермаркеты, дрогери, аптеки и другие магазины оформят в общем стиле и объединят слоганом «Давайте дружить семьями!». Магазины под единым брендом начнут открывать в марте. Планируется, что сеть объединят и общей программой лояльности.

Новый логотип остался красным и сохранил букву «М». Он обыгрывает жест рук, воплощающий заботу и внимание, пояснили в пресс-службе «Магнита». Во всей сети будут использовать оригинальную систему пиктограмм, напоминающую иконки в смартфоне.

Как сообщали Юга.ру, в августе 2017 года в Краснодаре открылся первый «Семейный Магнит» с обновленным дизайном.