Сотрудники МЧС спасли лошадь, упавшую в реку в Крыму

Сотрудники «Крым-СПАС» 9 марта помогли выбраться на сушу лошади, которая упала в водоем и не смогла самостоятельно выбраться

На место происшествия направили трех сотрудников Белогорского аварийно-спасательного отряда и одну спецмашину. С помощью такелажного инструмента и лебедки они достали лошадь из реки. По словам спасателей, животное не пострадало, но было сильно напугано.

Инцидент случился в районе дороги «Таврида». Оперативному дежурному сообщили, что животное застряло в реке Карасевке, требуется помощь в эвакуации, рассказала пресс-служба «Крым-СПАС».

Как сообщали Юга.ру, в июле 2018 года в Алуште сотрудники МЧС спасли собаку, упавшую в вентиляционную яму глубиной 3 метра. В сентябре в Феодосии спасатели достали лошадь из двухметровой ямы.

В октябре сотрудники «Крым-СПАС» помогли туристы из Москвы, который залез на дерево за котенком и не смог спуститься самостоятельно.