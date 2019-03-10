Сотрудники МЧС спасли лошадь, упавшую в реку в Крыму

Крым

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Сотрудники «Крым-СПАС» 9 марта помогли выбраться на сушу лошади, которая упала в водоем и не смогла самостоятельно выбраться

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Инцидент случился в районе дороги «Таврида». Оперативному дежурному сообщили, что животное застряло в реке Карасевке, требуется помощь в эвакуации, рассказала пресс-служба «Крым-СПАС».

На место происшествия направили трех сотрудников Белогорского аварийно-спасательного отряда и одну спецмашину. С помощью такелажного инструмента и лебедки они достали лошадь из реки. По словам спасателей, животное не пострадало, но было сильно напугано.

Как сообщали Юга.ру, в июле 2018 года в Алуште сотрудники МЧС спасли собаку, упавшую в вентиляционную яму глубиной 3 метра. В сентябре в Феодосии спасатели достали лошадь из двухметровой ямы.

В октябре сотрудники «Крым-СПАС» помогли туристы из Москвы, который залез на дерево за котенком и не смог спуститься самостоятельно.

Животные МЧС
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